تنظم جامعة المنستير حفل إسناد صفة الطالب المبادر لفائدة طلبة الدفعة الرابعة يوم الاربعاء 2 ديسمبر المقبل بمدرج كلية الطب بالمنستير وذلك ببادرة من قطب الطالب المبادر بالجامعةكما سيتم بالمناسبة الإعلان عن إطلاق الدفعة الخامسة من البرنامج بهدف تشجيع الطلبة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع رياديةويتضمن البرنامج تقديم المشاريع المبتكرة التي أنجزها الطلبة المبادرون، وعرض تجارب وشهادات عدد من خريجي الجامعة من أصحاب المؤسساتفضلا عن تنظيم نقاش حول واقع ريادة الأعمال الطلابية والتحديات والفرص المتاحة في هذا المجالويشمل البرنامج أيضا حصة اعلامية للتعريف بآليات عمل قطب الطلبة المبادرين الى جانب تثمين دور الشركاء واسهاماتهم في دعم المبادرات الطلابيةوتندرج هذه التظاهرة المفتوحة لجميع طلبة جامعة المنستير في إطار دعم ثقافة المبادرة والابتكار وتعزيز روح ريادة الأعمال في الوسط الجامعي