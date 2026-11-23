جامعة المنستير تحتفي بريادة الاعمال الطلابية وتعلن عن اطلاق الدفعة الخامسة من برنامج الطالب المبادر يوم 2 ديسمبر 2026
تنظم جامعة المنستير حفل إسناد صفة الطالب المبادر لفائدة طلبة الدفعة الرابعة يوم الاربعاء 2 ديسمبر المقبل بمدرج كلية الطب بالمنستير وذلك ببادرة من قطب الطالب المبادر بالجامعة
كما سيتم بالمناسبة الإعلان عن إطلاق الدفعة الخامسة من البرنامج بهدف تشجيع الطلبة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ريادية
ويتضمن البرنامج تقديم المشاريع المبتكرة التي أنجزها الطلبة المبادرون، وعرض تجارب وشهادات عدد من خريجي الجامعة من أصحاب المؤسسات
فضلا عن تنظيم نقاش حول واقع ريادة الأعمال الطلابية والتحديات والفرص المتاحة في هذا المجال
ويشمل البرنامج أيضا حصة اعلامية للتعريف بآليات عمل قطب الطلبة المبادرين الى جانب تثمين دور الشركاء واسهاماتهم في دعم المبادرات الطلابية
وتندرج هذه التظاهرة المفتوحة لجميع طلبة جامعة المنستير في إطار دعم ثقافة المبادرة والابتكار وتعزيز روح ريادة الأعمال في الوسط الجامعي
كما سيتم بالمناسبة الإعلان عن إطلاق الدفعة الخامسة من البرنامج بهدف تشجيع الطلبة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ريادية
ويتضمن البرنامج تقديم المشاريع المبتكرة التي أنجزها الطلبة المبادرون، وعرض تجارب وشهادات عدد من خريجي الجامعة من أصحاب المؤسسات
فضلا عن تنظيم نقاش حول واقع ريادة الأعمال الطلابية والتحديات والفرص المتاحة في هذا المجال
ويشمل البرنامج أيضا حصة اعلامية للتعريف بآليات عمل قطب الطلبة المبادرين الى جانب تثمين دور الشركاء واسهاماتهم في دعم المبادرات الطلابية
وتندرج هذه التظاهرة المفتوحة لجميع طلبة جامعة المنستير في إطار دعم ثقافة المبادرة والابتكار وتعزيز روح ريادة الأعمال في الوسط الجامعي
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