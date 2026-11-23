المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



برنامج الدفعة الثانية من الجولة التاسعة



دارت، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:| المباراة | النتيجة ||---|:---:|| سبورتينغ بن عروس – النجم الرياضي الخلادي | 1 - 1 || الملعب السوسي – المستقبل الرياضي بسليمان | 1 - 1 || مكارم المهدية – الهلال الرياضي الشابي | 0 - 0 || البعث الرياضي ببوحجلة – الهلال الرياضي بمساكن | 1 - 0 || الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي | 1 - 1 || نادي المحيط القرقني – المستقبل الرياضي بقابس | 1 - 0 || الاتحاد الرياضي بتطاوين – جمعية مقرين الرياضية | 1 - 2 || الفريق | النقاط | المباريات ||---|---:|---:|| مكارم المهدية | 18 | 9 || مقرين الرياضية | 17 | 9 || الهلال الرياضي الشابي | 17 | 9 || المستقبل الرياضي بسليمان | 16 | 9 || الهلال الرياضي بمساكن | 14 | 9 || الملعب السوسي | 12 | 9 || سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 9 || الاتحاد الرياضي بتطاوين | 11 | 9 || البعث الرياضي ببوحجلة | 11 | 9 || سبورتينغ بن عروس | 10 | 9 || نادي المحيط القرقني | 9 | 9 || الكوكب الرياضي بعقارب | 8 | 9 || النجم الرياضي الخلادي | 7 | 9 || المستقبل الرياضي بقابس | 5 | 9 || المباراة | النتيجة ||---|:---:|| الأمل الرياضي ببوشمة – أولمبيك الكاف | 0 - 3 || سبورتينغ المكنين – أولمبيك مدنين | 3 - 0 || الفريق | النقاط | المباريات ||---|---:|---:|| مستقبل القصرين | 18 | 8 || اتحاد قصور الساف | 17 | 8 || النادي القربي | 15 | 8 || قوافل قفصة | 13 | 8 || جندوبة الرياضية | 13 | 8 || أمل بوشمة | 13 | 9 || جمعية أريانة | 11 | 8 || القلعة الرياضية | 11 | 8 || شبيبة القيروان | 11 | 8 || أولمبيك الكاف | 11 | 9 || هلال الرديف | 9 | 8 || الملعب القابسي | 8 | 8 || سبورتينغ المكنين | 5 | 9 || أولمبيك مدنين | 5 | 9 |تُستكمل مباريات الجولة، غدا الثلاثاء، بإجراء خمس مقابلات ضمن المجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:| الملعب | المباراة | الحكم ||---|---|---|| ملعب فرحات حشاد بأريانة | الجمعية الرياضية بأريانة – الشبيبة الرياضية القيروانية | أمان الله الكوكي || ملعب صالح المرداسي الاصطناعي | جندوبة الرياضية – الاتحاد الرياضي بقصور الساف | منتصر عمار || ملعب القلعة الصغرى المعشب | القلعة الرياضية – النادي الرياضي القربي | درصاف القنواطي || ملعب قابس المعشب | الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالقصرين | أمين فقير || الملعب البلدي بالرديف | الهلال الرياضي بالرديف – القوافل الرياضية بقفصة | حسني النايلي |