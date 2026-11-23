الرابطة الثانية: نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة التاسعة والترتيب وبرنامج الثلاثاء
دارت، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية:
المجموعة الأولىنتائج المباريات:
| المباراة | النتيجة |
|---|:---:|
| سبورتينغ بن عروس – النجم الرياضي الخلادي | 1 - 1 |
| الملعب السوسي – المستقبل الرياضي بسليمان | 1 - 1 |
| مكارم المهدية – الهلال الرياضي الشابي | 0 - 0 |
| البعث الرياضي ببوحجلة – الهلال الرياضي بمساكن | 1 - 0 |
| الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي | 1 - 1 |
| نادي المحيط القرقني – المستقبل الرياضي بقابس | 1 - 0 |
| الاتحاد الرياضي بتطاوين – جمعية مقرين الرياضية | 1 - 2 |
الترتيب:
| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| مكارم المهدية | 18 | 9 |
| مقرين الرياضية | 17 | 9 |
| الهلال الرياضي الشابي | 17 | 9 |
| المستقبل الرياضي بسليمان | 16 | 9 |
| الهلال الرياضي بمساكن | 14 | 9 |
| الملعب السوسي | 12 | 9 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 9 |
| الاتحاد الرياضي بتطاوين | 11 | 9 |
| البعث الرياضي ببوحجلة | 11 | 9 |
| سبورتينغ بن عروس | 10 | 9 |
| نادي المحيط القرقني | 9 | 9 |
| الكوكب الرياضي بعقارب | 8 | 9 |
| النجم الرياضي الخلادي | 7 | 9 |
| المستقبل الرياضي بقابس | 5 | 9 |
المجموعة الثانيةنتائج المباريات:
| المباراة | النتيجة |
|---|:---:|
| الأمل الرياضي ببوشمة – أولمبيك الكاف | 0 - 3 |
| سبورتينغ المكنين – أولمبيك مدنين | 3 - 0 |
الترتيب:
| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| مستقبل القصرين | 18 | 8 |
| اتحاد قصور الساف | 17 | 8 |
| النادي القربي | 15 | 8 |
| قوافل قفصة | 13 | 8 |
| جندوبة الرياضية | 13 | 8 |
| أمل بوشمة | 13 | 9 |
| جمعية أريانة | 11 | 8 |
| القلعة الرياضية | 11 | 8 |
| شبيبة القيروان | 11 | 8 |
| أولمبيك الكاف | 11 | 9 |
| هلال الرديف | 9 | 8 |
| الملعب القابسي | 8 | 8 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 9 |
| أولمبيك مدنين | 5 | 9 |
برنامج الدفعة الثانية من الجولة التاسعةتُستكمل مباريات الجولة، غدا الثلاثاء، بإجراء خمس مقابلات ضمن المجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:
| الملعب | المباراة | الحكم |
|---|---|---|
| ملعب فرحات حشاد بأريانة | الجمعية الرياضية بأريانة – الشبيبة الرياضية القيروانية | أمان الله الكوكي |
| ملعب صالح المرداسي الاصطناعي | جندوبة الرياضية – الاتحاد الرياضي بقصور الساف | منتصر عمار |
| ملعب القلعة الصغرى المعشب | القلعة الرياضية – النادي الرياضي القربي | درصاف القنواطي |
| ملعب قابس المعشب | الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالقصرين | أمين فقير |
| الملعب البلدي بالرديف | الهلال الرياضي بالرديف – القوافل الرياضية بقفصة | حسني النايلي |
المجموعة الأولىنتائج المباريات:
| المباراة | النتيجة |
|---|:---:|
| سبورتينغ بن عروس – النجم الرياضي الخلادي | 1 - 1 |
| الملعب السوسي – المستقبل الرياضي بسليمان | 1 - 1 |
| مكارم المهدية – الهلال الرياضي الشابي | 0 - 0 |
| البعث الرياضي ببوحجلة – الهلال الرياضي بمساكن | 1 - 0 |
| الكوكب الرياضي بعقارب – سكك الحديد الصفاقسي | 1 - 1 |
| نادي المحيط القرقني – المستقبل الرياضي بقابس | 1 - 0 |
| الاتحاد الرياضي بتطاوين – جمعية مقرين الرياضية | 1 - 2 |
الترتيب:
| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| مكارم المهدية | 18 | 9 |
| مقرين الرياضية | 17 | 9 |
| الهلال الرياضي الشابي | 17 | 9 |
| المستقبل الرياضي بسليمان | 16 | 9 |
| الهلال الرياضي بمساكن | 14 | 9 |
| الملعب السوسي | 12 | 9 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 9 |
| الاتحاد الرياضي بتطاوين | 11 | 9 |
| البعث الرياضي ببوحجلة | 11 | 9 |
| سبورتينغ بن عروس | 10 | 9 |
| نادي المحيط القرقني | 9 | 9 |
| الكوكب الرياضي بعقارب | 8 | 9 |
| النجم الرياضي الخلادي | 7 | 9 |
| المستقبل الرياضي بقابس | 5 | 9 |
المجموعة الثانيةنتائج المباريات:
| المباراة | النتيجة |
|---|:---:|
| الأمل الرياضي ببوشمة – أولمبيك الكاف | 0 - 3 |
| سبورتينغ المكنين – أولمبيك مدنين | 3 - 0 |
الترتيب:
| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| مستقبل القصرين | 18 | 8 |
| اتحاد قصور الساف | 17 | 8 |
| النادي القربي | 15 | 8 |
| قوافل قفصة | 13 | 8 |
| جندوبة الرياضية | 13 | 8 |
| أمل بوشمة | 13 | 9 |
| جمعية أريانة | 11 | 8 |
| القلعة الرياضية | 11 | 8 |
| شبيبة القيروان | 11 | 8 |
| أولمبيك الكاف | 11 | 9 |
| هلال الرديف | 9 | 8 |
| الملعب القابسي | 8 | 8 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 9 |
| أولمبيك مدنين | 5 | 9 |
برنامج الدفعة الثانية من الجولة التاسعةتُستكمل مباريات الجولة، غدا الثلاثاء، بإجراء خمس مقابلات ضمن المجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:
| الملعب | المباراة | الحكم |
|---|---|---|
| ملعب فرحات حشاد بأريانة | الجمعية الرياضية بأريانة – الشبيبة الرياضية القيروانية | أمان الله الكوكي |
| ملعب صالح المرداسي الاصطناعي | جندوبة الرياضية – الاتحاد الرياضي بقصور الساف | منتصر عمار |
| ملعب القلعة الصغرى المعشب | القلعة الرياضية – النادي الرياضي القربي | درصاف القنواطي |
| ملعب قابس المعشب | الملعب القابسي – المستقبل الرياضي بالقصرين | أمين فقير |
| الملعب البلدي بالرديف | الهلال الرياضي بالرديف – القوافل الرياضية بقفصة | حسني النايلي |
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