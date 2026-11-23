مثل تقدّم إنجاز جملة من المشاريع وآفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، محور لقاء جمع، الاثنين 23 نوفمبر 2026، وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري بمدير التوسّع وسياسة الجوار بالبنك الأوروبي للاستثمار ريشار آمور والوفد المرافق له.وأكد الوزير أنّ سنة 2027 ستكون الانطلاقة الفعلية لعدّة مشاريع هامّة، مثل مشاريع الأروقة الاقتصادية (Corridors) التي ستمكّن من تحسين الربط بين الجهات وتسهيل الحركة الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة المشاريع القائمة، من بينها الجيل الثالث من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وبرنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة.ونوّه، في هذا الإطار، بمستوى التعاون القائم مع البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال مساهمته في تمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية في مجال الطرقات والجسور والسكن والتنمية الحضرية.وأضاف الوزير أنّ هذه المشاريع ستساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودفع التنمية الجهوية، وخلق فرص عمل، وتعزيز جاذبية تونس للاستثمار.وثمن بالمناسبة، مقترح البنك الأوروبي للاستثمار المتعلّق بإدماج مكوّنات جديدة في هذه المشاريع، على غرار السلامة المرورية للحدّ من حوادث الطرقات وحماية مستعملي الطريق، والجانب البيئي من خلال اعتماد حلول مستدامة تحترم المحيط وتقلّل من الانبعاثات، والحماية من الفيضانات عبر تعزيز البنية التحتية المقاومة.وأوصى الزواري بدفع نسق الإجراءات المتعلّقة ببلورة المشاريع التي يمكن تنفيذها، وذلك بالبحث عن التمويلات اللازمة، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية وتكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة لضمان إنجاز المشاريع في الآجال المحدّدة وبأفضل المواصفات.من جانبه، أشاد المسؤول الوروبي بمستوى التعاون القائم بين الجانبين وبسبل تطويره، مؤكّدًا استعداد البنك الأوروبي للاستثمار لمواصلة دعم تونس ومرافقة الوزارة في تنفيذ مشاريعها ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة بما يخدم أهداف التنمية.