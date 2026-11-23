صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات في القطاع الفلاحي بجندوبة، على 59 عملية استثمار ومشروع بقيمة جملية ناهزت 3.7 مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن الوكالة اليوم الاثنين.وبلغت قيمة المنح المسندة، وفق ذات المصدر، نحو مليون دينار، وقد شملت الاستثمارات المصادق عليها، اقتناء 16 جرارا فلاحيا وآلات حراثة ومعدات ري مقتصدة للمياه، وآلات حصاد.وتندرج هذه الاستثمارات، في إطار دعم النشاط الفلاحي بالجهة وتعزيز قدرات الفلاحين وتطوير اليات الإنتاج.