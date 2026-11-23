رصدت وزارة الشباب والرياضة اعتمادات مالية تقدر ب 3 مليون دينار بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تحسين ظروف تدريس مادة التربية البدنية بالمؤسسات التربوية، من خلال توفير التجهيزات والأثاث الرياضي الضروري للتدريس، وفق تصريح المكلف بتسيير الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بالوزارة، خالد الخياطي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين.وأضاف على هامش أشغال اليوم الأول للندوة الدورية للمندوبين الجهويين للشباب والرياضة بالمركب الشبابي بمنوبة، الحرص الكبير في وزارتي التربية والشباب والرياضة على تحسين البنية التحتية الرياضية بالوسط المدرسي، اذ يجري الاعداد لتنفيذ برنامج "رياضة وتربية" بالتنسيق بين الوزارتين واللجنة الأولمبية والوكالة الفرنسية للتنمية لبعث فضاءات رياضية ب 104 مؤسسة تربوية بمواصفات فنية عالية الجودة، تتوزع بين 52 مدرسة ابتدائية، و26 مدرسة إعدادية، و26 معهدا ثانويا ، فضلا عن تهيئة المعهد الرياضي" بيار دي كوبرتان" بالمنزه، وهي مشاريع بصدد الدراسات الفنية والتنسيق بين اللجان المتخصصة.كما تعمل وزارة الشباب والرياضة، وفق ذات المصدر، على إبرام اتفاقيات تتيح استغلال الفضاءات الرياضية المتوفرة في المؤسسات الشبابية لتدريس مادة التربية البدنية، مما يوفر حلولا عملية للمدارس التي تفتقر إلى ملاعب مهيأة، وذلك بالتوازي مع إلزام وزارة التربية ببرمجة فضاءات رياضية متطورة ضمن كراس شروط إحداث المؤسسات التربوية.و بيّن المتحدث أنّ وزارة الشباب والرياضة تواصل المضي في سياستها القائمة على تعميم تدريس مادة التربية البدنية بصفة عادلة ومنصفة بين مختلف جهات البلاد، لسد الشغورات وتقليص الفوارق الجهوية مع توجيه المجهود نحو المناطق ذات الأولوية مشيرا الى تعيين 300 أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية في ولايتي مدنين وتطاوين بين سنتي 2023 و2026، مقابل تعيين 3 أساتذة فقط في ولايتي صفاقس والكاف.وتركزت تدخلات مندوبي الشباب والرياضة في لقائهم بالوزير الصادق المورالي على تردي وضعيات بعض المنشآت الرياضية بالمؤسسات التربوية وافتقار أخرى لفضاءات رياضية، مطالبين بمزيد تشجيع الرياضة المدرسية داخل المؤسسات التربوية، كعنصر جوهري في العملية التربوية، متكامل الأبعاد التربوية والرياضية والسلوكية، والارتقاء بواقعها وتحسين بنيتها التحتية، وإيجاد صيغة اتفاق مع وزارة التربية لمزيد حماية المنشات الرياضية، وضمان ديمومتها، وتوحيد الجهود في إدارة الفضاءات الرياضية واستغلالها بالشكل الأمثل، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام، وفق ما عاينته صحفية "وات" التي واكبت الندوة.