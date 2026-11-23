- فقدت الساحة الثقافية والفنية التونسية، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، المخرج والمؤلف محمد الهمامي، أحد الأسماء التي ساهمت في تأسيس التجربة التلفزيونية التونسية منذ ستينات القرن الماضي، تاركا وراءه مسيرة إبداعية امتدت عقودا وشملت أعمالا تلفزيونية وسينمائية.ويعد الفقيد من الجيل المؤسس للتلفزة التونسية، إذ ساهم في البدايات الأولى لإنتاج الأعمال الدرامية والسمعية البصرية، مستندا إلى تكوين أكاديمي في المجال السينمائي تلقاه بمدرسة السينما بموسكو، إلى جانب دراسته الصحافة وعلوم الأخبار، وهو ما أتاح له الجمع بين المعرفة الفنية والخبرة الإعلامية.وتدرج محمد الهمامي في مسيرته المهنية من مساعد مخرج في عدد من الإنتاجات التلفزيونية إلى إخراج أعمال خاصة، من بينها مسلسل "رجوع نهائي"، فضلا عن إخراجه حلقات من سلسلات تلفزيونية بالأبيض والأسود، ليكون من بين المخرجين الذين جمعوا في تجاربهم بين الكتابة والمساعدة في الإخراج والعمل السينمائي والتلفزيوني.كما ترك الراحل بصمته في المدونة السينمائية التونسية من خلال عدد من الأفلام، من بينها "صراع أو قريتي"، الذي تناول القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، بمشاركة مجموعة من الممثلين التونسيين، من بينهم الحطاب الذيب ومنى نور الدين ومنجية الطبوبي وعليا الحرار، وفيلم "رجل ليس ككل الرجال"، إلى جانب أعمال تلفزيونية أخرى.وبرحيله، تفقد الساحة الفنية أحد أبناء الجيل الذي ساهم في إرساء دعائم الإنتاج التلفزيوني والدرامي في تونس، وراكم تجربة جمعت بين التكوين السينمائي والممارسة الإبداعية في أكثر من مجال من مجالات الإنتاج السمعي البصري.