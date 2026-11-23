أسفرت اللقاءات الثنائية التي انتظمت، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري بمدينة ليون الفرنسية، في إطار اللقاء التونسي الفرنسي حول الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي المطبق على الصحة، عن تحديد مجالات تعاون محتملة بين المؤسسات التونسية والفرنسية خاصة في ما يتعلق بالتطوير المشترك ونقل التكنولوجيا والنفاذ إلى الأسواق والتمويل.وشهد اللقاء، الذي نظمته القنصلية العامة لتونس بليون، مشاركة وفد من غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية ضم ثلة من المهنيين في الصحة والخبراء والفاعلين في القطاع الرقمي برئاسة رئيس الغرفة خليل الشعيبي.وتضمن البرنامج مائدة مستديرة حول "البيانات الصحية والذكاء الاصطناعي" بمشاركة رئيس لجنة الصحة والرفاه بالغرفة، غازي درغوث، تم خلالها بحث التحديات المتعلقة بجمع البيانات الصحية وحمايتها وتثمينها باعتبارها من العناصر الأساسية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي.كما شمل البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والهياكل الناشطة في منظومة الابتكار الصحي بمدينة ليون للاطلاع على التجارب والحلول التكنولوجية المعتمدة واستكشاف إمكانيات التعاون مع الفاعلين التونسيين.وتندرج هذه المشاركة في إطار جهود الغرفة لدفع الشراكات التونسية الفرنسية في مجالات الابتكار الصحي والبحث العلمي والتكنولوجيات الرقمية.