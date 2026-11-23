أعلن نادي مولودية الجزائر اليوم الاثنين عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب التونسي خالد بن يحي بالتراضي.وتوجه النادي، في بلاغ نشر على صفحته الرسمية، بالشكر للمدرب خالد بن يحي على ما قدمه للفريق خلال فترة إشرافه على العارضة الفنية، وقيادته إلى التتويج بلقب البطولة الجزائرية الموسم الماضي، فضلاً عن بلوغ دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري.كما أورد مولودية الجزائر، في البلاغ الذي أرفقه بصورة كتب عليها عبارة "شكرا لك خالد بن يحي"، أنّ المدرب المساعد التونسي كريم دلهوم سيشرف على قيادة الفريق في مباراة اليوم أمام شبيبة القبائل.وبعد 8 مباريات يحتل مولودية الجزائر المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة الجزائرية برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحبي الصدارة شبيبة القبائل وشباب بلوزداد اللذين لعبا 9 مقابلات.