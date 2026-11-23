أفادت الدكتورة عفاف الهمامي، طبيبة أمراض الشيخوخة ورئيسة الجمعية التونسية لمكافحة مرض الزهايمر، بأن مرض الزهايمر يمكن الكشف عنه قبل عشر الى خمس عشرة سنة من ظهور أعراضه الأولى مشيرة الى أن التشخيص المبكر للمرض قبل فقدان الاستقلالية، يتيح وضع خطة متابعة ورعاية ملائمة للمرضى.وأوضحت عفاف الهمامي، في تصريح بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفرقيا للأنباء (وات) بمناسبة تنظيم المؤتمر الوطني الرابع للجمعية تحت شعار "الزهايمر متعدد التخصصات" يومي 27 و28 نوفمبر الجاري بتونس، أن مرض الزهايمر لا يبدأ مع ظهور الأعراض الأولى، بل قبل ذلك ب10 الى 15 عاما.وأبرزت، ان مرض الزهايمر، هو اضطراب عصبي تنكسي مزمن ومتفاقم يمثل السبب الأكثر شيوعا للخرف، يصيب النساء أكثر من الرجال، ويعد الشكل الأكثر شيوعا للاضطرابات العصبية المعرفية، حيث يتميز بشكل أساسي بفقدان الذاكرة وتراجع القدرات المعرفية، مشيرة الى أن التقصي والتشخيص المبكر يسمحان بتوجيه المرضى بشكل أسرع نحو العلاج المناسب وتوفير الرعاية المثلى للمرض.وتتمثل أبرز الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر في اضطرابات الذاكرة (صعوبة تذكر الأشياء)، وتغيرات المزاج أو الشخصية، وصعوبة إنجاز المهام اليومية المعتادة (حيث تصبح المهام البسيطة التي كانت تنجز سابقا دون جهد معقدة)، وصعوبة التعبير عن الأفكار (صعوبة استخدام اللغة)، وفقدان التوجه في الزمان والمكان، بالإضافة الى صعوبات في التخطيط أو حل المشكلات.وأكدت الهمامي أن هذه الأعراض قد تتفاوت وتتطور ببطء، مشددة على ضرورة استشارة أخصائي صحي بمجرد ظهور العلامات الأولى للتغيرات المعرفية أو المتعلقة بالذاكرة على غرار حالات النسيان الطفيفة مثل نسيان الأسماء أو الكلمات التي يمكن أن تكون جزءا طبيعيا من التقدم في السن حسب تقديرها.في المقابل يتميز مرض الزهايمر بفقدان ذاكرة أكثر حدة وتراجع في القدرات المعرفية يعيق الحياة اليومية، وتعتبر أعراض الضياع في الأماكن المألوفة، وصعوبة إدارة الشؤون المالية أو اتباع التعليمات، وتغيرات المزاج أو السلوك، أكثر ارتباطا بمرض الزهايمر منها بالشيخوخة الطبيعية.وقالت الهمامي أن عوامل الخطر يمكن تقسيمها الى فئتين الأولى يمكن التحكم فيها في حين لايمكن التحكم في الأخرى لافتة الى أن الأسباب الوراثية تندرج ضمن الأسباب غير القابلة للتحكم، بينما تتمثل الأسباب التي يمكن التحكم فيها أساسا في مرض السكري، والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، والسمنة أو زيادة الوزن.وشددت على أن التدخل المبكر للسيطرة على عوامل الخطر وتحسين نمط الحياة يساعد في تأخير أو إبطاء ظهور العلامات السريرية، مضيفة أن العلاج في مرحلة مبكرة قد يزيد من فرص إبطاء تطور المرض مقارنة بمرحلة الخرفالمؤكد، حيث تكون القصور المعرفية والوظيفية ذات عواقب وخيمة.