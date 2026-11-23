البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة السادسة عشرة
تُقام مباريات الجولة السادسة عشرة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 نوفمبر 2026، وفق البرنامج التالي:
الثلاثاء 24 نوفمبر 2026
- الساعة 18:00 – قاعة محمد المزالي: الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي.
- الساعة 18:00 – قاعة بن عمار بحلق الوادي: نجم حلق الوادي – شبيبة القيروان.
الأربعاء 25 نوفمبر 2026
- الساعة 15:00 – قاعة القرجاني: النادي الإفريقي – اتحاد الأنصار.
- الساعة 18:00 – قاعة المنزه السابع: شبيبة المنازه – النادي الصفاقسي.
- الساعة 18:00 – قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الرادسي.
- الساعة 18:00 – قاعة حمام سوسة: النادي الرياضي بحمام سوسة – الملعب النابلي.
الثلاثاء 24 نوفمبر 2026
- الساعة 18:00 – قاعة محمد المزالي: الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي.
- الساعة 18:00 – قاعة بن عمار بحلق الوادي: نجم حلق الوادي – شبيبة القيروان.
الأربعاء 25 نوفمبر 2026
- الساعة 15:00 – قاعة القرجاني: النادي الإفريقي – اتحاد الأنصار.
- الساعة 18:00 – قاعة المنزه السابع: شبيبة المنازه – النادي الصفاقسي.
- الساعة 18:00 – قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الرادسي.
- الساعة 18:00 – قاعة حمام سوسة: النادي الرياضي بحمام سوسة – الملعب النابلي.
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