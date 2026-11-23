احتضنت مدينة صفاقس، يوم السبت 21 نوفمبر الجاري، فعاليات المنتدى السنوي للمدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات تحت شعار"تأمين الذكاء وربط المستقبل" وذلك بمشاركة نخبة من الجامعيين والباحثين وممثلي القطاعين الاقتصادي والصحيوشكل المنتدى مناسبة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على تطبيقاته الواعدة في القطاع الصحي من خلال تجارب تجمع بين الباحثين والأطباء لتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحسين التشخيص والتقصي المبكر للأمراض والارتقاء بالخدمات الصحيةكما مثل هذا اللقاء فرصة لتعزيز انفتاح المدرسة على محيطها الاقتصادي والصناعي وتوطيد الشراكة بين الجامعة والمؤسسات، بما يتيح للطلبة اكتشاف حاجيات سوق الشغل والتفاعل مع المهنيين واستكشاف فرص الابتكار وريادة الأعمالوخصصت هذه الدورة لابراز الترابط بين التكنولوجيات الرقمية والذكية والقطاع الصحي مع التأكيد على أهمية التكامل بين التكوين والبحث العلمي والتطبيق ودور الجامعة في تطوير الكفاءات ونقل المعرفة والتكنولوجيا والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعيةكما شهد المنتدى مشاركة ثلة من الأطباء ورؤساء الأقسام من المستشفى العسكري والمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجالات أمراض القلب والتصوير الطبي والجراحة العامة وجراحة الوجه والفكينوجرت الجلسة الافتتاحية بحضور محمد الحجري والي صفاقس وممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة صفاقس ومدير المدرسة الوطنية للالكترونيك والاتصالات