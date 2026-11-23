تشهد اختبارات "باكالوريا رياضة" القادمة، اجتياز حاملي الإعاقات المختلفة والحالات الخاصة للاختبارات التطبيقية وفق دليل مرجعي جديد ومقاييس تقييم خصوصية، انتهت وزارة الشباب والرياضة من اعداده، لتشمل بذلك كافة أنواع وفئات الإعاقة والحالات الخاصة بداية من دورة 2027.وكشف المكلف بتسيير الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بالوزارة، خالد الخياطي، في تصريح لصحفية "وات"، خلال ندوة المندوبين الجهويين للشباب والرياضة التي اشرف عليها وزير الشباب والرياضة صادق المورالي اليوم الاثنين، أن المصالح المختصة أنهت ورشات العمل الفنية المتعلقة بهذا الملف، وأعدت دليلا يضبط محتوى الاختبارات ومقاييسها الدقيقة، سيكون مرجعا معتمدا بداية من دورة باكالوريا 2027، بعد أن اقتصرت التجربة الأولى في الدورة الفارطة على التلاميذ الذين يشكون بترا في أحد الأطراف أو كليهما.وأوضح الخياطي أن تعميم هذا الإجراء على بقية فئات الإعاقة يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وتمكين هؤلاء التلاميذ من اجتياز امتحاناتهم في ظروف تحفظ كرامتهم، وتضمن لهم الحصول على أعدادهم المستحقة بكل عدالة وإنصاف.وأضاف في السياق ذاته، أن دورة باكالوريا 2027 ستشهد نقلة نوعية على المستوى التنظيمي من خلال اعتماد رقمنة شاملة لكافة مراحل الاختبار، ستغطي جميع الخطوات الإدارية والتطبيقية للامتحان دون استثناء، بدءا من عملية تسجيل التلميذ واختياره اختصاصات الرياضات الفردية التي سيجتازها، وصولا إلى مرحلة إصدار النتائج النهائية واستخراج الإحصائيات بدقة وشفافية.وتهدف الوزارة من خلال تعميم هذا التمشي الرقمي، وفق الخياطي، إلى تبسيط الإجراءات اللوجستية وتأمين انسيابية سير الاختبارات التطبيقية بمختلف مراكز الامتحان والحد من هامش الخطأ البشري في رصد الأعداد ومعالجة المعطيات.وتم خلال الندوة تناول هذه المستجدات خلال مداخلة خاصة حول البرامج والتوجهات المستقبلية للإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين البحث، بتسليط الضوء على شعبة الرياضة التي تفتح آفاقا جامعية ومهنية واعدة في مجالات التدريب والإعداد البدني والتسيير الرياضي.