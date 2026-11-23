تنس (تصنيف المحترفين): زفيريف يواصل الصدارة برصيد 10350 نقطة
يواصل لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف تصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، رغم خسارته في نهائي البطولة الختامية أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، متقدما على الإيطالي يانيك سينر الذي حل في المركز الثاني، وفق التصنيف الجديد الصادر اليوم الاثنين عن الرابطة الدولية للتنس.
ويتصدر زفيريف الترتيب برصيد 10350 نقطة، فيما يحتل سينر المركز الثاني بـ7950 نقطة، بينما رفع ألكاراز رصيده إلى 7600 نقطة في المركز الثالث.
وفي ما يلي ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل:
1. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) – 10350 نقطة
2. يانيك سينر (إيطاليا) – 7950 نقطة
3. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) – 7600 نقطة
4. بن شيلتون (الولايات المتحدة الأمريكية) – 5570 نقطة
5. دانييل مدفيديف (روسيا) – 3825 نقطة
6. أرثر فيس (فرنسا) – 3825 نقطة
7. فلافيو كوبولي (إيطاليا) – 3680 نقطة
8. فرانسيس تيافوي (الولايات المتحدة الأمريكية) – 3390 نقطة
9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة الأمريكية) – 3300 نقطة
10. رافائيل يودار (إسبانيا) – 3234 نقطة
ويتصدر زفيريف الترتيب برصيد 10350 نقطة، فيما يحتل سينر المركز الثاني بـ7950 نقطة، بينما رفع ألكاراز رصيده إلى 7600 نقطة في المركز الثالث.
وفي ما يلي ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل:
1. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) – 10350 نقطة
2. يانيك سينر (إيطاليا) – 7950 نقطة
3. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) – 7600 نقطة
4. بن شيلتون (الولايات المتحدة الأمريكية) – 5570 نقطة
5. دانييل مدفيديف (روسيا) – 3825 نقطة
6. أرثر فيس (فرنسا) – 3825 نقطة
7. فلافيو كوبولي (إيطاليا) – 3680 نقطة
8. فرانسيس تيافوي (الولايات المتحدة الأمريكية) – 3390 نقطة
9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة الأمريكية) – 3300 نقطة
10. رافائيل يودار (إسبانيا) – 3234 نقطة
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