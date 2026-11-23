يواصل لاعب التنس الألمانيتصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، رغم خسارته في نهائي البطولة الختامية أمام الإسباني، متقدما على الإيطاليالذي حل في المركز الثاني، وفق التصنيف الجديد الصادر اليوم الاثنين عن الرابطة الدولية للتنس.ويتصدر زفيريف الترتيب برصيد، فيما يحتل سينر المركز الثاني بـ، بينما رفع ألكاراز رصيده إلىفي المركز الثالث.وفي ما يلي ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل:1.(ألمانيا) – 10350 نقطة2.(إيطاليا) – 7950 نقطة3.(إسبانيا) – 7600 نقطة4.(الولايات المتحدة الأمريكية) – 5570 نقطة5.(روسيا) – 3825 نقطة6.(فرنسا) – 3825 نقطة7.(إيطاليا) – 3680 نقطة8.(الولايات المتحدة الأمريكية) – 3390 نقطة9.(الولايات المتحدة الأمريكية) – 3300 نقطة10.(إسبانيا) – 3234 نقطة