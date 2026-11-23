تنس (تصنيف المحترفات): الكازاخستانية إيلينا ريباكينا تواصل تصدر التصنيف العالمي
تواصل لاعبة التنس الكازاخستانية إيلينا ريباكينا تصدر التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، مع اختتام الموسم الحالي، بعدما جمعت 8099 نقطة في الترتيب الجديد الصادر اليوم الاثنين عن الرابطة العالمية للتنس.
وشهد التصنيف الجديد تقدم السويسرية ريبيكا ماساروفا بـ29 مركزا، لتحتل المرتبة 131.
وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:
1. إيلينا ريباكينا – 8099 نقطة
2. ميرا أندرييفا – 7806 نقطة
3. أرينا سابالينكا – 7806 نقطة
4. كوكو غوف – 6163 نقطة
5. جيسيكا بيغولا – 6160 نقطة
6. إيلينا سفيتولينا – 5921 نقطة
7. ليندا نوسكوفا – 4743 نقطة
8. كارولينا موتشوفا – 4665 نقطة
9. إيغا شفيونتيك – 4188 نقطة
10. مارتا كوستيوك – 3910 نقاط
وشهد التصنيف الجديد تقدم السويسرية ريبيكا ماساروفا بـ29 مركزا، لتحتل المرتبة 131.
وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:
1. إيلينا ريباكينا – 8099 نقطة
2. ميرا أندرييفا – 7806 نقطة
3. أرينا سابالينكا – 7806 نقطة
4. كوكو غوف – 6163 نقطة
5. جيسيكا بيغولا – 6160 نقطة
6. إيلينا سفيتولينا – 5921 نقطة
7. ليندا نوسكوفا – 4743 نقطة
8. كارولينا موتشوفا – 4665 نقطة
9. إيغا شفيونتيك – 4188 نقطة
10. مارتا كوستيوك – 3910 نقاط
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