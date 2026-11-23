تواصل لاعبة التنس الكازاخستانيةتصدر التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، مع اختتام الموسم الحالي، بعدما جمعتفي الترتيب الجديد الصادر اليوم الاثنين عن الرابطة العالمية للتنس.وشهد التصنيف الجديد تقدم السويسريةبـ، لتحتل المرتبةوفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:1.– 8099 نقطة2.– 7806 نقطة3.– 7806 نقطة4.– 6163 نقطة5.– 6160 نقطة6.– 5921 نقطة7.– 4743 نقطة8.– 4665 نقطة9.– 4188 نقطة10.– 3910 نقاط