المنتخب التونسي يشارك بـ12 عنصرا في بطولة إفريقيا للتجديف الشاطئي بمصر
يشارك المنتخب التونسي في بطولة إفريقيا للتجديف الشاطئي، التي ستقام بمدينة العلمين المصرية يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، بوفد يضم 12 عنصرا، وفق ما أفاد به المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتجديف، فيصل صولة.
وأوضح صولة أن النخبة الوطنية ستشارك في هذا الموعد القاري ضمن الفئات العمرية أواسط (دون 19 سنة) ودون 23 سنة والأكابر، مع غياب تونس عن فئة البارا تجديف المخصصة لحاملي الإعاقة.
وسيمثل فريق الأواسط كل من عبد الودود رياش وإياد زنطور ومريم بوشوشة وسارة العماري، فيما يتألف فريق دون 23 سنة من ريان حفصة ومحمد الكريمي وسوار الحرزي ويلدز عثماني.
أما فريق الأكابر، فيضم هاني سبايتية وغيث القادري وخديجة الكريمي وسارة زمالي، على أن تعزز يلدز عثماني المجموعة في بعض المسابقات.
التجديف الشاطئي ضمن البرنامج الأولمبيوبيّن المدير الفني الوطني أن اختصاص التجديف الشاطئي بات يحظى باهتمام كبير في أوساط التجديف العالمي، عقب قرار إدراجه رسميا ضمن البرنامج الأولمبي للأكابر انطلاقا من دورة لوس أنجلس 2028، وذلك إثر تضمينه في برنامج أولمبياد الشباب الذي أقيم مؤخرا بالعاصمة السنغالية داكار.
وأشار إلى أن الطريق نحو التأهل إلى أولمبياد 2028 في اختصاص التجديف الشاطئي سيكون عبر مسارين، أولهما بطولة إفريقيا لسنة 2027، التي ستقام إما في تونس أو الجزائر، وثانيهما بطولة العالم التي ستحتضنها مدينة أويراس البرتغالية خلال شهر أكتوبر من السنة المقبلة.
أما بالنسبة إلى التجديف الكلاسيكي، فسيكون التأهل بدوره عبر مسارين، أولهما بطولة العالم المقررة بمدينة لوسارن السويسرية خلال شهر أوت 2027، وثانيهما الألعاب الإفريقية التي ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة من 20 أوت إلى 3 سبتمبر 2027.
إلغاء مسابقة الزوجي خفيف من البرنامج الأولمبيوختم فيصل صولة بالإشارة إلى إلغاء مسابقة القارب الزوجي خفيف من منافسات التجديف الكلاسيكي بداية من دورة لوس أنجلس 2028، وهي المسابقة التي حقق فيها الثنائي خديجة الكريمي وسالمة الذوادي نتائج بارزة خلال المحطات الأخيرة.
وكان الثنائي قد توج بفضية بطولة العالم التي أقيمت بمدينة شنغهاي الصينية سنة 2025، وبرونزية البطولة ذاتها في نسخة أمستردام بهولندا سنة 2027، فضلا عن إحرازه برونزية الألعاب المتوسطية بتارانتو الإيطالية سنة 2026.
وأوضح صولة أن النخبة الوطنية ستشارك في هذا الموعد القاري ضمن الفئات العمرية أواسط (دون 19 سنة) ودون 23 سنة والأكابر، مع غياب تونس عن فئة البارا تجديف المخصصة لحاملي الإعاقة.
وسيمثل فريق الأواسط كل من عبد الودود رياش وإياد زنطور ومريم بوشوشة وسارة العماري، فيما يتألف فريق دون 23 سنة من ريان حفصة ومحمد الكريمي وسوار الحرزي ويلدز عثماني.
أما فريق الأكابر، فيضم هاني سبايتية وغيث القادري وخديجة الكريمي وسارة زمالي، على أن تعزز يلدز عثماني المجموعة في بعض المسابقات.
التجديف الشاطئي ضمن البرنامج الأولمبيوبيّن المدير الفني الوطني أن اختصاص التجديف الشاطئي بات يحظى باهتمام كبير في أوساط التجديف العالمي، عقب قرار إدراجه رسميا ضمن البرنامج الأولمبي للأكابر انطلاقا من دورة لوس أنجلس 2028، وذلك إثر تضمينه في برنامج أولمبياد الشباب الذي أقيم مؤخرا بالعاصمة السنغالية داكار.
وأشار إلى أن الطريق نحو التأهل إلى أولمبياد 2028 في اختصاص التجديف الشاطئي سيكون عبر مسارين، أولهما بطولة إفريقيا لسنة 2027، التي ستقام إما في تونس أو الجزائر، وثانيهما بطولة العالم التي ستحتضنها مدينة أويراس البرتغالية خلال شهر أكتوبر من السنة المقبلة.
أما بالنسبة إلى التجديف الكلاسيكي، فسيكون التأهل بدوره عبر مسارين، أولهما بطولة العالم المقررة بمدينة لوسارن السويسرية خلال شهر أوت 2027، وثانيهما الألعاب الإفريقية التي ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة من 20 أوت إلى 3 سبتمبر 2027.
إلغاء مسابقة الزوجي خفيف من البرنامج الأولمبيوختم فيصل صولة بالإشارة إلى إلغاء مسابقة القارب الزوجي خفيف من منافسات التجديف الكلاسيكي بداية من دورة لوس أنجلس 2028، وهي المسابقة التي حقق فيها الثنائي خديجة الكريمي وسالمة الذوادي نتائج بارزة خلال المحطات الأخيرة.
وكان الثنائي قد توج بفضية بطولة العالم التي أقيمت بمدينة شنغهاي الصينية سنة 2025، وبرونزية البطولة ذاتها في نسخة أمستردام بهولندا سنة 2027، فضلا عن إحرازه برونزية الألعاب المتوسطية بتارانتو الإيطالية سنة 2026.
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