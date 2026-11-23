التجديف الشاطئي ضمن البرنامج الأولمبي



إلغاء مسابقة الزوجي خفيف من البرنامج الأولمبي



يشارك المنتخب التونسي في، التي ستقام بمدينة العلمين المصرية يومي، بوفد يضم، وفق ما أفاد به المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للتجديف،وأوضح صولة أن النخبة الوطنية ستشارك في هذا الموعد القاري ضمن الفئات العمرية، مع غياب تونس عن فئة البارا تجديف المخصصة لحاملي الإعاقة.وسيمثل فريق الأواسط كل من، فيما يتألف فريق دون 23 سنة منأما فريق الأكابر، فيضم، على أن تعزز يلدز عثماني المجموعة في بعض المسابقات.وبيّن المدير الفني الوطني أن اختصاص التجديف الشاطئي بات يحظى باهتمام كبير في أوساط التجديف العالمي، عقب قرار إدراجه رسميا ضمن البرنامج الأولمبي للأكابر انطلاقا من، وذلك إثر تضمينه في برنامج أولمبياد الشباب الذي أقيم مؤخرا بالعاصمة السنغالية داكار.وأشار إلى أن الطريق نحو التأهل إلى أولمبياد 2028 في اختصاص التجديف الشاطئي سيكون عبر مسارين، أولهما بطولة إفريقيا لسنة، التي ستقام إما في تونس أو الجزائر، وثانيهما بطولة العالم التي ستحتضنها مدينة أويراس البرتغالية خلال شهر أكتوبر من السنة المقبلة.أما بالنسبة إلى التجديف الكلاسيكي، فسيكون التأهل بدوره عبر مسارين، أولهما بطولة العالم المقررة بمدينة لوسارن السويسرية خلال شهر أوت 2027، وثانيهما الألعاب الإفريقية التي ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة منوختم فيصل صولة بالإشارة إلى إلغاء مسابقة القارب الزوجي خفيف من منافسات التجديف الكلاسيكي بداية من دورة لوس أنجلس 2028، وهي المسابقة التي حقق فيها الثنائينتائج بارزة خلال المحطات الأخيرة.وكان الثنائي قد توج بفضية بطولة العالم التي أقيمت بمدينة شنغهاي الصينية سنة، وبرونزية البطولة ذاتها في نسخة أمستردام بهولندا سنة، فضلا عن إحرازه برونزية الألعاب المتوسطية بتارانتو الإيطالية سنة