بمناسبة الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، التي تنتظم سنويا من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، يطلق الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري برنامجا متنوعا من الأنشطة التوعوية والتحسيسية، وذلك في إطار الشراكة مع مشروع "سيلا" (SILA)، المنفّذ من قبل الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وأفاد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، في بلاغ له اليوم الاثنين، أن هذا البرنامج ينفذ بمشاركة مندوبياته الجهوية وبالتعاون مع عدد من الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز الجهود الوطنية والجهوية الرامية الى التصدي لظاهرة العنف المسلط على النساء والفتيات.ويتضمن برنامج سنة 2026، المندرج ضمن مشروع "سيلا"، جملة من الأنشطة والتدخلات الميدانية والثقافية والشبابية بستّ ولايات هي الكاف وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين ومدنين وأريانة، بمشاركة فرق متعددة الاختصاصات من الديوان ومن شركائه من الهياكل الوطنية، تضمّ أطباء وقابلات وأخصائيين نفسيين ومثقّفين وغيرهم من المتدخلين.وتشمل أبرز التظاهرات المبرمجة تنظيم مسابقات حوارية بين الطلبة حول قضايا المساواة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأنشطة رياضية في كرة القدم بمشاركة فرق مختلطة من الفتيات والفتيان لترسيخ قيم المساواة والعمل الجماعي، الى جانب إقامة ورشات ولقاءات تحسيسية وقرى توعوية ميدانية تستهدف خاصة العاملات في القطاع الفلاحي والنساء والفتيات في وضعيات هشاشة، للتعريف بحقوقهن والخدمات المتاحة وآليات النفاذ إليها، فضلا عن ضمان التوجيه والإحاطة.كما يتضمن البرنامج تقديم عروض مسرحية وأفلام قصيرة تتبعها نقاشات تفاعلية حول مختلف أشكال العنف وآثاره وسبل التصدي له، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية وفنية وشبابية تشمل ورشات للرسم والتعبير الفني والتخييم التوعوي، بهدف تعزيز ثقافة المساواة وترسيخ مفهوم الذكورة الإيجابية لدى فئة الشباب.وأكد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، في ذات البلاغ، أنّ مناهضة العنف ضد النساء والفتيات تمثل مسؤولية مجتمعية متواصلة لا تقتصر على فترة الحملة الدولية، بل تندرج ضمن برامجه المستمرة في مجالات التوعية والوقاية والإحاطة والتوجيه على مدار السنة، مشيرا الى أن الأنشطة المبرمجة في الولايات الست المذكورة تتنزل ضمن مقاربة وطنية أوسع تشمل كافة مندوبياته الجهوية التي أعدّت بدورها برامج تثقيفية وتوعوية لتشمل مختلف جهات البلاد.