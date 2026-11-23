تنظم مدينة العلوم بتونس، يوم 24 ديسمبر المقبل، الدورة الثامنة ليوم الطيران، تحت شعار "أجنحة المدينة 2026" وذلك بالشراكة مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية ومركز التميز في مهن صناعة الطيران والجمعية التونسية للطيران إلى جانب عدد من المؤسسات والشركات والجمعيات ذات العلاقةوتهدف هذه التظاهرة الموجهة للعموم والشباب إلى التعريف بمهن قطاع الطيران والتطورات التكنولوجية والابتكارات التي يشهدها وتحفيز الناشئة على الاهتمام بالاختصاصات العلمية والتقنية المرتبطة بهذا المجال فضلا عن تقريبهم من المهنيين والخبراء والمؤسسات الأكاديمية الناشطة في القطاعويتضمن البرنامج تنظيم محاضرات ونقاشات يؤثثها مختصون في مجال الطيران، وعرض شريط وثائقي حول تاريخ الطيران في تونس إلى جانب مسابقات في تصميم الطائرات الشراعية وأفضل جناح وتحد في الذكاء الاصطناعي موجه إلى المدارس الوطنية للمهندسينكما سيتم، برمجة حصص تجريبية باستخدام محاكيات الطيران، وورشات وعروض علمية حول المبادئ الفيزيائية والتكنولوجيات المعتمدة في مجال الطيران، فضلا عن معارض للتعريف بالمهن والمعدات والابتكاراتفي القطاع ومسابقة ثقافية تتخللها جوائز للمشاركينوتندرج هذه التظاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني الموافق لـ7 ديسمبر من كل سنة، وفي سياق جهود مدينة العلوم بتونس الرامية إلى نشر الثقافة العلمية والتعريف بالمهن العلمية والتكنولوجيةوأشارت مدينة العلوم، الى أنه يمكن للراغبين في المشاركة في المسابقات التسجيل عبر الروابط الإلكترونية التي وضعتها مدينة العلوم على ذمتهم والخاصة بمسابقات الطائرات الشراعية وأفضل جناح وتحدي الذكاء الاصطناعي