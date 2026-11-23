تتواصل الشراكة بين الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية وجمعية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، بمناسبة تنظيم الدورة السابعة والعشرين للأيام، من 21 إلى 28 نوفمبر 2026.وتهدف هذه الشراكة إلى تيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى قاعات العروض وتمكينهم من متابعة الأعمال المسرحية من خلال توفير خدمات تتلاءم مع احتياجاتهم بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الثقافة والفنون.وتقوم هذه المبادرة على تكامل جهود الطرفين لتوفير آليات تيسير النفاذ إلى العروض حيث تتولى الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية تأمين تقنية الوصف السمعي لفائدة المكفوفين وضعاف البصر بما يتيح لهم متابعة التفاصيل البصرية للأعمال المسرحية فيما تتكفل جمعية "إبصار" بتوفير الترجمة بلغة الإشارة لفائدة الصم وضعاف السمع إلى جانب مرافقة الجمهور من ذوي الإعاقة البصرية وتأطيره للاستفادة من هذه التقنية.