تواصل المندوبية الجهوية للتربية بقبلي تنفيذ الخطة التشاركية الرامية الى تحسين ظروف التمدرس وتجويد النتائج المدرسية وايضا مقاومة السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تتهدّد التلاميذ، وفق المندوب الجهوي للتربية لطفي حمدة.وأوضح حمدة لصحفي "وات" انّ هذه المقاربة التشاركية اعتمدت بالأساس على لقاءات القرب التي شملت التلاميذ والاطارات التربوية والمسؤولين الإداريين بكافة المؤسسات التربوية والتي مثلت فرصة للاستماع لمشاغل كافة الأطراف وتصوراتهم وقراءاتهم لواقع منظومة التدريس سواء في بعض المدارس والمعاهد او في بعض المواد، على أن يتم اثرها تقييم هذه اللقاءات والانطلاق في تشكيل لجان محلية تعدّ برنامجا لكل مؤسسة بالاعتماد على خطة تشاركية ساهمت فيها كل الاطراف التربوية الفاعلة.كما لفت الى انّ اعداد هذه الخطة اقتضى من المندوبية الجهوية للتربية المرافقة والمتابعة والتعديل الذي انبنى على الزيارات الميدانية لكافة المؤسسات التربوية بالجهة دون استثناء، واشار الى ان المجهودات التي تم بذلها في نفس الاطار خلال السنة الفارطة مكّنت من تحقيق تحسّن نسبي في نتائج الجهة في بعض المناظرات وخاصة منها مناظرة البكالوريا، وهو ما يتطلب تعزيز المجهودات لتحقيق نتائج افضل تلبي تطلعات الفاعلين التربويين خلال هذه السنة خاصّة وانّ للجهة كافة المقومات لتكون من العشر المندوبيات الأوائل من حيث النتائج في الجمهورية.وأشار حمدة الى الشروع خلال هذه السنة في القيام بتقييمات موحدة في مستوى اغلبية الفروض والتي كان لها وقع جيد لدى التلاميذ والأساتذة والاولياء، الى جانب القيام بالمرافقة النفسية للتلاميذ باشراف المختصّ النفسي والاطار الإداري، لبناء مناخ للتواصل والتفاعل الإيجابي مع البرامج، علاوة على مزيد تفعيل الحياة المدرسية على مستوى النوادي مع ربطها بالتعلمات خاصة في مجال اللغات الانقليزية والفرنسية والعربية.وبين انه سيتم خلال هذه السنة إعادة تنظيم المخيم التعليمي الذي تم تنظيمه خلال السنة الفارطة بالتعاون مع جمعية "منارات للاعلام السمعي البصري" مع تعزيزه بمزيد من الأساتذة في المواد العلمية وفي اللغات.وأكد على انّ العمل على تجويد النتائج المدرسية وتحسين ظروف التمدرس يتطلب عملا تشاركيا مع الاولياء وكافة الفاعلين التربويين مع تعزيز دور الشخصيات الاعتبارية من أبناء الجهة من مثقفين وادباء وغيرهم حتى يتعرف التلاميذ على نماذج حية من شخصيات انطلقت من معاهدهم وحققت نجاحات في مختلف المجالات المهنية والفنية والرياضية.واشار الى ان عملية اصلاح النتائج تمثل ثمرة عمل دؤوب يتطلب تضافر كافة الجهود لاعلاء شان المدرسة والمعرفة مع التصدي لكل السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تعيق العمل وتضاعف من التسيّب وعدم الانضباط، لافتا الى ان الهدف من هذه المقاربة، مزيد تحصين التلاميذ وانجاح مسارهم الدراسي.