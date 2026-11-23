تحتضن مدينة الحمامات أيام 18 و19 و20 ديسمبر المقبل، فعاليات اللقاء الوطني للممرضين وذلك تحت شعار "المرجع المهني لمهنة التمريض... رافعة لتنظيم المهنة وتثمينها في تونس"ويعد هذا الموعد الوطني الذي تنظمه الجمعية التونسية للممرضين مناسبة هامة تجمع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل فتح آفاق جديدة لمهنة التمريض في تونس والعمل على تطويرها وتنظيمها وتثمين دورها المحوري في المنظومة الصحيةوتهدف هذه التظاهرة الى تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة والتطلع إلى مستقبل أفضل يقوم على الاعتراف بالكفاءات وتثمين الموارد البشرية وتطوير الإطار المرجعي لمهنة التمريض وتعزيز مكانة الممرض التونسي وحقوقه المهنية والاجتماعيةوأكدت الجمعية، أن تطوير المنظومة الصحية في تونس لايمكن أن يتحقق دون إنصاف الممرض وتثمين دوره والاعتراف بمساهمته الأساسية في تقديم الخدمات الصحيةيشار، الى أن الجمعية التونسية للممرضين هي منظمة مهنية وعلمية تُعنى بتطوير مهنة التمريض في تونس، والدفاع عن حقوق الممرضين في القطاعين العام والخاص وتعزيز مكانتهم داخل المنظومة الصحيةوتعمل الجمعية على دعم التكوين المستمر وتنظيم الملتقيات العلمية وحصص تكوينية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي الى جانب قوافل صحية متعددة الاختصاصات