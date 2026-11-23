مدينة الحمامات تحتضن اللقاء الوطني للممرضين من 18 الى 20 ديسمبر 2026
تحتضن مدينة الحمامات أيام 18 و19 و20 ديسمبر المقبل، فعاليات اللقاء الوطني للممرضين وذلك تحت شعار "المرجع المهني لمهنة التمريض... رافعة لتنظيم المهنة وتثمينها في تونس"
ويعد هذا الموعد الوطني الذي تنظمه الجمعية التونسية للممرضين مناسبة هامة تجمع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل فتح آفاق جديدة لمهنة التمريض في تونس والعمل على تطويرها وتنظيمها وتثمين دورها المحوري في المنظومة الصحية
وتهدف هذه التظاهرة الى تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة والتطلع إلى مستقبل أفضل يقوم على الاعتراف بالكفاءات وتثمين الموارد البشرية وتطوير الإطار المرجعي لمهنة التمريض وتعزيز مكانة الممرض التونسي وحقوقه المهنية والاجتماعية
وأكدت الجمعية، أن تطوير المنظومة الصحية في تونس لايمكن أن يتحقق دون إنصاف الممرض وتثمين دوره والاعتراف بمساهمته الأساسية في تقديم الخدمات الصحية
يشار، الى أن الجمعية التونسية للممرضين هي منظمة مهنية وعلمية تُعنى بتطوير مهنة التمريض في تونس، والدفاع عن حقوق الممرضين في القطاعين العام والخاص وتعزيز مكانتهم داخل المنظومة الصحية
وتعمل الجمعية على دعم التكوين المستمر وتنظيم الملتقيات العلمية وحصص تكوينية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي الى جانب قوافل صحية متعددة الاختصاصات
ويعد هذا الموعد الوطني الذي تنظمه الجمعية التونسية للممرضين مناسبة هامة تجمع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل فتح آفاق جديدة لمهنة التمريض في تونس والعمل على تطويرها وتنظيمها وتثمين دورها المحوري في المنظومة الصحية
وتهدف هذه التظاهرة الى تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة والتطلع إلى مستقبل أفضل يقوم على الاعتراف بالكفاءات وتثمين الموارد البشرية وتطوير الإطار المرجعي لمهنة التمريض وتعزيز مكانة الممرض التونسي وحقوقه المهنية والاجتماعية
وأكدت الجمعية، أن تطوير المنظومة الصحية في تونس لايمكن أن يتحقق دون إنصاف الممرض وتثمين دوره والاعتراف بمساهمته الأساسية في تقديم الخدمات الصحية
يشار، الى أن الجمعية التونسية للممرضين هي منظمة مهنية وعلمية تُعنى بتطوير مهنة التمريض في تونس، والدفاع عن حقوق الممرضين في القطاعين العام والخاص وتعزيز مكانتهم داخل المنظومة الصحية
وتعمل الجمعية على دعم التكوين المستمر وتنظيم الملتقيات العلمية وحصص تكوينية في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي الى جانب قوافل صحية متعددة الاختصاصات
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340301