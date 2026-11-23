أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس (ENSIT)، اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "CyberForge"، برعاية سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وتمويل من برنامج "صندوق الابتكار لإشراك الخريجين" (AEIF 2025)، بهدف تعزيز معارف الطلبة ومهاراتهم في مجال الأمن السيبراني والحماية من الهجمات الرقمية.وتنص هذه المبادرة على تنظيم ثلاثة أيام تكوينية مجانية لفائدة طلبة مختلف الاختصاصات دون اشتراط امتلاك معارف تقنية مسبقة أو متقدمة، وذلك في حدود المقاعد المتاحة.ويتضمن البرنامج التعريف بالتهديدات السيبرانية وأساليب الاحتيال والتصيد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية إلى جانب سبل حماية الحسابات وكلمات المرور والمعطيات الشخصية واعتماد ممارسات رقمية آمنة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.كما تشمل هذه الأيام التكوينية تمارين تطبيقية من خلال تحديات "التقاط العلم" ( apture The Flag - CTF)، الموجهة للمبتدئين بما يتيح للمشاركين اكتساب مهارات أولية في التعامل مع المخاطر والتهديدات الرقمية.وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود المدرسة لتعزيز المهارات الرقمية لدى طلبتها وتطوير قدراتهم على التعامل مع تحديات الفضاء السيبراني بما يدعم تكوينهم ويساهم في تحسين فرص إدماجهم المهني.