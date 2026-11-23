870 مشروعا بيئيا ضمن المخطط التنموي 2026-2030



دعوات إلى اعتماد سياسة بيئية استباقية



انطلق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح الاثنين، خلال جلسة عامة مشتركة، في مناقشة مهمة وزارة البيئة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور وزير البيئةوضُبطت اعتمادات الدفع المخصصة لمهمة البيئة لسنة 2027 في حدود، مقابلمرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة تقدّر بـ، وفق التقرير المشترك للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.ويضم المخطط التنموي للفترة 2026-2030 قرابةبكلفة تقدّر بـ، وتشمل دعم منشآت التطهير وتأهيلها، وتحسين نوعية المياه المستعملة وتثمينها، وتطوير منظومة التصرف في النفايات، واستصلاح الشريط الساحلي وحمايته من الانجراف، والحد من التلوث.كما تتضمن هذه المشاريع المحافظة على التنوع البيولوجي، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، والتأقلم مع التغيرات المناخية.وتتمحور استراتيجية مهمة البيئة لسنة 2027 حول التطهير والتصرف في النفايات، والتنوع البيولوجي واستعادة المنظومات الإيكولوجية وحماية الشريط الساحلي، والتغيرات المناخية والتأقلم معها، والوقاية من التلوث والحد منه والعناية بالمحيط، إلى جانب ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة.وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب،، أن مناقشة مهمة وزارة البيئة «ليست مجرد نقاش حول ميزانية قطاع، بل هي نقاش حول مستقبل تونس ونموذج التنمية»، وحول حق المواطن في بيئة سليمة وآمنة.واعتبر أن البيئة أصبحت «قضية سيادة وطنية وأمن قومي»، لارتباطها بالأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي.وأشار المباركي إلى جملة من التحديات التي تواجهها البلاد، من بينها تراكم النفايات والتلوث وضعف منظومة التطهير ومحدودية تثمين النفايات، داعيا إلى الانتقال «من سياسة معالجة الأزمات إلى سياسة استباقية» تقوم على التخطيط والحوكمة والاستدامة.وأكد أن «العدالة البيئية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية»، مضيفا أن النواب ينتظرون «برامج واضحة وأهدافا قابلة للقياس وآجالا محددة للتنفيذ».من جهته، اعتبر رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم،، أن الميزانية المرصودة «لا تتناسب مع حجم التحديات البيئية ولا تمكّن من تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية»، داعيا إلى توفير خطوط تمويل إضافية.وأكد أن التلوث المنتشر لا يمثل مسؤولية وزارة البيئة بمفردها، بل هو «مسؤولية مشتركة بين مختلف الوزارات».كما دعا العبيدي إلى معالجة أسباب تعطّل المشاريع، وتشجيع إحداث الشركات الأهلية في المجال البيئي، وتوفير الإمكانيات اللازمة لفروع الديوان الوطني للتطهير، إلى جانب دعم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالموارد البشرية واللوجستية الضرورية، وتسريع مراجعة التشريعات المتعلقة بالإشغال الوقتي.