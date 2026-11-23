السبت 28 نوفمبر 2026



الأحد 29 نوفمبر 2026



الأربعاء 9 ديسمبر 2026



الخميس 10 ديسمبر 2026



في ما يليمن منافساتلكرة القدم، التي ستدور علىأيامالجاري، والقادم، انطلاقاً من الساعة: النادي البنزرتي – الترجي الجرجيسي: تقدم ساقية الداير – الملعب التونسي: نجم المتلوي – اتحاد بن قردان: شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري: نادي حمام الأنف – الأولمبي الباجي: النجم الساحلي – النادي الأفريقي: مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي: الترجي الرياضي – أمل حمام سوسة