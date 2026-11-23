بطولة الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة التاسعة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستدور على 4 دفعات أيام السبت 28 والأحد 29 نوفمبر الجاري، والأربعاء 9 والخميس 10 ديسمبر القادم، انطلاقاً من الساعة الثانية ظهراً (14:00):
السبت 28 نوفمبر 2026- ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – الترجي الجرجيسي
- ملعب الطيب المهيري بصفاقس: تقدم ساقية الداير – الملعب التونسي
- ملعب المتلوي: نجم المتلوي – اتحاد بن قردان
الأحد 29 نوفمبر 2026- ملعب الشاذلي زويتن: شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري
- ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف – الأولمبي الباجي
الأربعاء 9 ديسمبر 2026- الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – النادي الأفريقي
الخميس 10 ديسمبر 2026- ملعب الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي
- ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – أمل حمام سوسة
السبت 28 نوفمبر 2026- ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – الترجي الجرجيسي
- ملعب الطيب المهيري بصفاقس: تقدم ساقية الداير – الملعب التونسي
- ملعب المتلوي: نجم المتلوي – اتحاد بن قردان
الأحد 29 نوفمبر 2026- ملعب الشاذلي زويتن: شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري
- ملعب حمام الأنف: نادي حمام الأنف – الأولمبي الباجي
الأربعاء 9 ديسمبر 2026- الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – النادي الأفريقي
الخميس 10 ديسمبر 2026- ملعب الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي
- ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – أمل حمام سوسة
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