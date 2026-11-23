نجحت مبادرة أطلقتها نوادي الطلبة السفراء للجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، في تجاوز التحدي و الوصول لكفالة 1110 طفل جديد ستتمّ رعايتهم بفضل مداخيل التبرعات الشهرية القارّة التي تمّ الاشتراك فيها عبر موقع الوابwww.sosve.tn من قبل المشاركين في تظاهرة "SOS RUN" التي انتظمت اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 بمدينة سوسة.وحققت التظاهرة نجاحاً لافتاً على المستويين الجماهيري والتضامني، بمشاركة أكثر من 5500 مواطن تونسي من مختلف الفئات والأعمار، في حدث رياضي وإنساني جمع بين شغف الرياضة وروح التطوع والتضامن، وجعل من خطوات المشاركين رسالة دعم وأمل لفائدة الأطفال فاقدي السند العائلي.كما شهدت التظاهرة مشاركة واسعة لعدائين محترفين وهواة ومواطنين، من بينهم نحو 3000 مشارك استكملوا إجراءات التسجيل وسحب أرقام المشاركة.ونجحت التظاهرة في تأكيد أن الرياضة يمكن أن تتجاوز بعدها الترفيهي لتصبح وسيلة فعالة للتعبئة المجتمعية وتحقيق أثر إنساني مستدام.