وزير التشغيل: إجراءات لتطوير التكوين المهني وتمويل المبادرة الخاصة والشروع في تقييم الشركات الأهلية في 2027
أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد عن حزمة من الإجراءات والبرامج الجديدة لتحديث منظومة التكوين المهني ودعم المبادرة الخاصة، مؤكداً الشروع في تقييم تجربة الشركات الأهلية خلال سنة 2027.
وأكد شوّد توجه الوزارة نحو تحديث الاختصاصات التكوينية ومواكبة التحولات التكنولوجية، معلناً في هذا السياق عن تركيز 12 مخبراً للذكاء الاصطناعي بـمراكز التكوين المهني خلال سنة 2027، وذلك في سياق رده، الاثنين، على مداخلات النواب خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027.
12 مليون دينار لتجهيزات مراكز التكوينوأوضح شوّد أن الوزارة تعمل على مراجعة مضامين التكوين المهني، مشيراً إلى تركيز منصة لاستشراف المهن الجديدة.
وفي ما يتعلق بـنقص التجهيزات في مراكز التكوين، أقرّ الوزير بوجود نقائص، لكنه أشار إلى تخصيص اعتمادات بنحو 12 مليون دينار خلال سنة 2026 لاقتناء تجهيزات حديثة، مقابل 3 ملايين دينار سنة 2024.
البطالة تتراجع إلى 15 بالمائةوبخصوص مؤشرات التشغيل والبطالة، أفاد الوزير بأن نسبة البطالة تراجعت إلى 15 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026، مقابل 15,4 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وقال إن مكاتب التشغيل ساهمت خلال السنة الحالية في توفير 40 ألف موطن شغل مباشر، إلى جانب تمكين 4500 شاب من الانتفاع بـبرامج التكوين التكميلي.
كما أشار إلى إبرام 100 ألف عقد تربص للإعداد للحياة المهنية، مبيّناً أن نسبة إدماج المنتفعين بـعقود التربص وصلت إلى 75 بالمائة، مقابل 53 بالمائة في العام الماضي.
خطوط تمويل المبادرة الخاصةوفي محور تمويل المبادرة الخاصة، أشار شوّد إلى أن قانون المالية لسنة 2027 تضمن جملة من الحوافز المالية والجبائية لتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى إحداث خط تمويل مخصص للشركات الأهلية قيمته 35 مليون دينار، مشيراً إلى حصول 105 شركات على إشعارات تمويل، وانتفاع 77 شركة فعلياً بـالتمويل.
وأكد إحداث خط تمويل ثانٍ بقيمة 15 مليون دينار، موجه إلى مناطق التنمية الجهوية، وينتظر أن يتيح إسناد 500 قرض من شأنها توفير نحو 750 موطن شغل.
أما الخط الثالث، وقيمته 23 مليون دينار، فقد أفضى إلى إسناد 5226 قرضاً لـباعثي المشاريع، بـطاقة تشغيلية تتجاوز 7 آلاف موطن شغل.
وأشار الوزير إلى تخصيص 500 قرض لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تحدث عن خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار موجه إلى الفئات محدودة الدخل.
373 شركة أهلية و918 نية إحداثوفي رده على انتقادات النواب بشأن ضعف إحداث الشركات الأهلية، أوضح الوزير أن التمويلات المسندة لهذه الشركات ليست منحاً، وإنما قروض يتعين تسديدها.
وفي ما يتعلق بـنسق إحداث هذه الشركات، أفاد شوّد بأن عدد الشركات الأهلية المحدثة بلغ 373 شركة، مقابل تسجيل 918 نية إحداث عبر المنصة الرقمية.
وأضاف أن التجارب الدولية في هذا المجال تعتمد عادة فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات قبل الشروع في التقييم، معلناً أن الوزارة ستنجز تقييمات للشركات الأهلية خلال سنة 2027.
وأكد شوّد توجه الوزارة نحو تحديث الاختصاصات التكوينية ومواكبة التحولات التكنولوجية، معلناً في هذا السياق عن تركيز 12 مخبراً للذكاء الاصطناعي بـمراكز التكوين المهني خلال سنة 2027، وذلك في سياق رده، الاثنين، على مداخلات النواب خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027.
12 مليون دينار لتجهيزات مراكز التكوينوأوضح شوّد أن الوزارة تعمل على مراجعة مضامين التكوين المهني، مشيراً إلى تركيز منصة لاستشراف المهن الجديدة.
وفي ما يتعلق بـنقص التجهيزات في مراكز التكوين، أقرّ الوزير بوجود نقائص، لكنه أشار إلى تخصيص اعتمادات بنحو 12 مليون دينار خلال سنة 2026 لاقتناء تجهيزات حديثة، مقابل 3 ملايين دينار سنة 2024.
البطالة تتراجع إلى 15 بالمائةوبخصوص مؤشرات التشغيل والبطالة، أفاد الوزير بأن نسبة البطالة تراجعت إلى 15 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026، مقابل 15,4 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وقال إن مكاتب التشغيل ساهمت خلال السنة الحالية في توفير 40 ألف موطن شغل مباشر، إلى جانب تمكين 4500 شاب من الانتفاع بـبرامج التكوين التكميلي.
كما أشار إلى إبرام 100 ألف عقد تربص للإعداد للحياة المهنية، مبيّناً أن نسبة إدماج المنتفعين بـعقود التربص وصلت إلى 75 بالمائة، مقابل 53 بالمائة في العام الماضي.
خطوط تمويل المبادرة الخاصةوفي محور تمويل المبادرة الخاصة، أشار شوّد إلى أن قانون المالية لسنة 2027 تضمن جملة من الحوافز المالية والجبائية لتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى إحداث خط تمويل مخصص للشركات الأهلية قيمته 35 مليون دينار، مشيراً إلى حصول 105 شركات على إشعارات تمويل، وانتفاع 77 شركة فعلياً بـالتمويل.
وأكد إحداث خط تمويل ثانٍ بقيمة 15 مليون دينار، موجه إلى مناطق التنمية الجهوية، وينتظر أن يتيح إسناد 500 قرض من شأنها توفير نحو 750 موطن شغل.
أما الخط الثالث، وقيمته 23 مليون دينار، فقد أفضى إلى إسناد 5226 قرضاً لـباعثي المشاريع، بـطاقة تشغيلية تتجاوز 7 آلاف موطن شغل.
وأشار الوزير إلى تخصيص 500 قرض لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تحدث عن خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار موجه إلى الفئات محدودة الدخل.
373 شركة أهلية و918 نية إحداثوفي رده على انتقادات النواب بشأن ضعف إحداث الشركات الأهلية، أوضح الوزير أن التمويلات المسندة لهذه الشركات ليست منحاً، وإنما قروض يتعين تسديدها.
وفي ما يتعلق بـنسق إحداث هذه الشركات، أفاد شوّد بأن عدد الشركات الأهلية المحدثة بلغ 373 شركة، مقابل تسجيل 918 نية إحداث عبر المنصة الرقمية.
وأضاف أن التجارب الدولية في هذا المجال تعتمد عادة فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات قبل الشروع في التقييم، معلناً أن الوزارة ستنجز تقييمات للشركات الأهلية خلال سنة 2027.
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