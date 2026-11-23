12 مليون دينار لتجهيزات مراكز التكوين



البطالة تتراجع إلى 15 بالمائة



خطوط تمويل المبادرة الخاصة



373 شركة أهلية و918 نية إحداث



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