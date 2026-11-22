قالت المديرة التنفيذية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت، "لقد خذلت الحكومات مرّة أخرى المجتمعات التي تواجه تداعيات أزمة المناخ على الخطوط الأمامية".واضافت في اختتام محادثات قمة المناخ (كوب 31)، في "مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يدفع الناس ثمن هذه الأزمة بالفعل، مع موجات الحرّ الشديدة وشحّ المياه وما يرافقهما من تهديد لسبل عيشهم أمّا بالنسبة للمجتمعات التي أنهكتها النزاعات والنزوح، فهي تواجه اليوم عبئاً إضافياً يزيد من صعوبة أوضاعها ومعاناتها".واختُتمت اليوم الاحد 22 نوفمبر 2026، محادثات قمة المناخ كوب 31 دون التوصّل إلى اتفاق شامل، بعد أن أخفقت الدول المشاركة في إحراز تقدّمٍ ملموسٍ بشأن التمويل المناخي والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.وفي وقت يقترب فيه العالم من تجاوز عتبة 1.5 درجة مائوية من الاحترار العالمي، تجد المجتمعات الأكثر تضرّراً من أزمة المناخ نفسها مجدداً من دون الموارد والدعم اللذين تحتاج إليهما بصورةٍ عاجلةٍ لمواجهة تداعياتها.وتابعت المديرة التنفيذية في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مع انتهاء محادثات كوب 31 كان لا بدّ من رفض أيّ اتفاق ضعيف يصبّ في مصلحة شركات الوقود الأحفوري، لكن انتهاء القمة دون التوصّل إلى اتفاق يظلّ إخفاقاً مؤلماً" مضيفة ان "مجتمعاتنا، التي تواجه تداعيات أزمة المناخ، لم يعد لديها متّسع من الوقت لتنتظر عاماً آخر من الجمود السياسي وتقاعس الحكومات".وفيما يتعلق بمسؤولية الدول المتقدمة في توفير التمويل المناخي، أوضحت النكت "لم تكن العلاقة بين الطموح المناخي والتمويل المناخي يوماً أكثر وضوحاً مما هي عليه اليوم فقد كشف كوب 31 ازدواجية مواقف ومعايير الدول المتقدّمة ونفاقها فهي إذ تتباهى بمستوى طموحها المناخي، فانها تحجب الموارد اللازمة لتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة".وأبرزت ان "التمويل المناخي ليس عملاً خيرياً، ولا ورقةً للمساومة تُستخدم في أروقة المفاوضات، بل هو شريان حياة للمجتمعات التي تواجه تداعيات أزمة مناخية لم تتسبّب فيها وهو أيضاً التزام تفرضه المسؤولية التاريخية وتكرّسه الاتفاقيات الدولية".و اعتبرت النكت ان "قمة المناخ كان بامكانها أن تفضي إلى مسار واضح وموثوق لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق باريس، بما يشمل إحراز تقدّم نحو هدف توفير 300 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ، ومضاعفة تمويل التكيّف ثلاث مرات بحلول عام 2035" مشددة على ان "مانحتاجه الآن هو محاسبة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها، وضمان توفير تمويل عام يمكن التنبؤ به، ويسهل الوصول إليه، ويُقدَّم في شكل منح لا قروض".وفي معرض حديثها عن نفوذ شركات الوقود الأحفوري ومسؤولية الملوّثين اشارت النكت الى انه "في الوقت الذي تكافح فيه المجتمعات بكل قوّتها للحصول على التمويل اللازم لحماية أرواحها وسبل عيشها، تواصل شركات الوقود الأحفوري جني أرباحٍ هائلة" لافتة الى ان ''ما ينقص هو الإرادة السياسية اللازمة لإلزام الجهات الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ بتحمّل نصيبها العادل من كلفتها".وتابعت بالقول "غاب الوقود الأحفوري عن صدارة نقاش محادثات كوب 31، فيما جرى الترويج لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وكأنّها بديل عن اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة أزمة المناخ" مشيرة الى انه "لا يجوز لقادة العالم أن يسمحوا باستخدام هذه التقنيات ذريعةً لمواصلة الاعتماد على الوقود الأحفوري وإطالة عمره، أو إضعاف التعهّد التاريخي الذي أقرّته قمة كوب 28 بالتحوّل بعيداً عنه".وشددت على ضرورة ان "يدفع الملوثون ثمن الأضرار التي تسبّبوا بها، لا أن يتحكّموا بمسار العمل المناخي كما انه على الدول المتقدّمة الوفاء بالتزاماتها في التمويل المناخي والمضي قدماً في انتقال عادل ومموّل بالكامل بعيداً عن الوقود الأحفوري" معتبرة "من غير المقبول أن تتحمّل المجتمعات الأقل مسؤولية عن هذه الأزمة، العبء الأكبر من تداعياتها."وفشل أطول مؤتمر للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على الإطلاق، والذي استضافته تركيا، في التوصل إلى اتفاق بشأن البيان الختامي، بعدما رفضت عدة مجموعات من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي، الاتفاق النهائي بسبب عدم وجود إشارة إلى الوقود الأحفوري.وتعد هذه المرة الأولى التي لا يتم فيها اعتماد الوثيقة النهائية التي تم التفاوض عليها خلال محادثات المناخ، المعروفة أيضا باسم مؤتمر الأطراف "كوب"، من قبل الجلسة العامة للمؤتمر.