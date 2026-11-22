أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، مساء يوم الأحد، تعليق الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري بكلية الطب بتونس، وذلك إثر تلقيها جملة من التعهدات الإيجابية من إدارة الكلية.وتتمثل أبرز هذه التعهدات ، وفق بيان نشرته المنظمة مساء الأحد ،في تعزيز التمثيلية الطلابية عبر اعتماد ممثل عن كل دفعة دراسية بما يضمن مشاركة أوسع للطلبة في المسائل المتعلقة بمسارهم الأكاديمي، إلى جانب فتح باب الحوار والتشاور مع ممثليهم، على أن تنعقد غدا الاثنين أول جلسة بحضور جميع ممثلي الطلبة للاتفاق بشأن تفاصيل فترة الامتحانات.كما تعهدت إدارة الكلية بمراجعة رزنامة الامتحانات وتمديد فترة إجرائها، بما يراعي مصالح جميع الطلبة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الدفعات ومساراتها الدراسية، فضلا عن عقد جلسات لجان التظلم المتعلقة بالمصادقة على التربصات في أقرب الآجال ضمانا لحق الطلبة في الطعن والنظر في ملفاتهم، وفق اتفاق 15 ماي.وشملت التعهدات أيضا، وفق ذات البيان ، العمل على تحسين البنية التحتية للكلية وتطوير ظروف الدراسة والتكوين من خلال معالجة النقائص المتعلقة بالقاعات والتجهيزات والمرافق الجامعية.وثمنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان هذه الخطوات وروح الحوار، مؤكدة مواصلة متابعة مدى تجسيد التعهدات على أرض الواقع وتمسكها بالدفاع عن حقوق الطلبة ومصالحهم، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المناسبة عند الاقتضاء.