الشركات الأهلية



القانون عدد 18 لسنة 2025





ملف التشغيل



أزمة البطالة في الجهات الداخلية



القطاع الخاص



التكوين المهني



مدرسة الفرصة الثانية



التعاون الدولي



تركّزت مداخلات النواب، مساء اليوم، خلالبين، المخصصة لمناقشة، على جملة منالتي تعترض قطاعيوفي مقدمتهاالتي تواجه، رغمالذي ترصدهسنوياً لفائدتها، فضلاً عنكما دعا عدد من النواب إلىالمتعلقة بـ، المؤرخ في، والمتعلق بـبـوفي ما يتعلق بـ، طالب نواب بـغير المباشرين والمشمولين بـ، من خلال استكمالواعتمادتضمنوشملتأيضاًالمخصصة لـ، وتحسينمن، إلى جانبوسلّط النواب الضوء علىفي، مطالبين بإيجادتستجيب لـ، كما أثاروا تساؤلات بشأنالتي شرعتفي إعدادها منذ سنةأما في ما يخص، فقد تطرقت المداخلات إلىفي عدد من، مع الدعوة إلىبـعوضاً عنوفي محور، شدّد النواب على ضرورة إحداثتستجيب لـوتواكب، مطالبين بإحداثفيالتي تفتقر إلى، وإعدادكما أثار النواب إشكاليةاللازمة لسيروفي سياق متصل، اقترح بعض النواب إقرارلفائدة، فيما دعا آخرون إلى اعتمادلفئات معينة، واختتامبـ، فضلاً عن تطوير خدمات برنامج، الذي نالعدد من النواب.وعلى صعيد، دعا النواب إلى تطويرمعبهدف توفير، مع إيلاء أهمية خاصة لـكما شدّدوا على ضرورة الشروع في إعداد، إلى جانب إصداريؤطر