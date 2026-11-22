أسفرت أيام التعاون الطبي التونسي السعودي، التي احتضنها المستشفى الجامعي الرابطة بتونس، عن إجراء 20 عملية لزراعة القوقعة و50 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية لفائدة الأطفال، وفق تم نشره اليوم الاحد على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بتونس .وقد نظمت هذه الأيام الطبية بالشراكة بين المستشفى الجامعي الرابطة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحت إشراف وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بتونس، وتزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للطفل الموافق لـ20 نوفمبر.وتوزعت التدخلات الطبية بين إجراء 20 عملية دقيقة لزراعة القوقعة لأطفال يعانون من فقدان السمع، بقسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وقد تكللت جميعها بالنجاح بنسبة 100 بالمائة، بما يتيح للأطفال استعادة حاسة السمع ويفتح أمامهم آفاقا جديدة للنطق والتعلم والاندماج في محيطهم الأسري والمدرسي.كما شملت التدخلات تنفيذ 50 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية لفائدة 50 طفلا، بقسم أمراض القلب للأطفال، باستخدام تقنيات طبية دقيقة من شأنها أن تجنب الأطفال، في عديد الحالات، الخضوع للجراحة المفتوحة وتساهم في تسريع التعافي.ومثلت هذه المبادرة، إلى جانب بعدها الإنساني المتمثل في التخفيف من معاناة الأطفال وتقليص قوائم الانتظار، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية بين الكفاءات الطبية التونسية والسعودية بما يعزز التعاون الصحي بين البلدين.واختتمت هذه الأيام بتنظيم حفل تكريمي تم خلاله التعبير عن التقدير لأعضاء الفريق الطبي السعودي ونظرائهم بالمستشفى الجامعي الرابطة، فضلا عن تكريم مختلف المتدخلين من أطباء وجراحين وأطباء تخدير وإنعاش وإطارات شبه طبية وصيادلة وتقنيين وأعوان إلى جانب الطاقم الإداري الذي تولى التنسيق اللوجستي وتوفير ظروف إنجاح هذه المبادرة.