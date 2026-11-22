كأس السوبر بين النادي الأفريقي والترجي الرياضي يوم 31 جانفي القادم
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأحد أن مباراة كأس السوبر التي ستجمع بين النادي الأفريقي (بطل موسم 2025-2026) والترجي الرياضي (صاحب الكأس موسم 2025-2026) ستُقام يوم 31 جانفي المقبل.
جدول مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولىوأشارت الجامعة إلى أنه تم تحديد جدول مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى غاية الجولة الحادية والعشرين على النحو التالي:
- الجولة 9: 28 و29 نوفمبر 2026
- الجولة 10: 5 و6 ديسمبر 2026
- تدارك – الجولة 9: 9 و10 ديسمبر 2026
- تدارك – الجولة 10: 12 و13 ديسمبر 2026
- الجولة 11: 19 و20 ديسمبر 2026
- تدارك – الجولة 11: 23 و24 ديسمبر 2026
- الجولة 12: 25 و26 و27 ديسمبر 2026
- الجولة 13: 29 و30 ديسمبر 2026
- الجولة 14: 2 و3 و4 جانفي 2027
- الجولة 15: 9 و10 جانفي 2027
- كأس السوبر التونسي: 31 جانفي 2027
- تدارك – الجولة 15: 3 و4 فيفري 2027
- الجولة 16: 6 و7 فيفري 2027
- الجولة 17: 13 و14 فيفري 2027
- الجولة 18: 20 و21 فيفري 2027
- الجولة 19: 9 و10 و11 مارس 2027
- الجولة 20: 13 و14 مارس 2027
- الجولة 21: 17 و18 و19 مارس 2027
وسيتم تحديد مواعيد باقي الجولات لاحقاً.
جدول مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولىوأشارت الجامعة إلى أنه تم تحديد جدول مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى غاية الجولة الحادية والعشرين على النحو التالي:
- الجولة 9: 28 و29 نوفمبر 2026
- الجولة 10: 5 و6 ديسمبر 2026
- تدارك – الجولة 9: 9 و10 ديسمبر 2026
- تدارك – الجولة 10: 12 و13 ديسمبر 2026
- الجولة 11: 19 و20 ديسمبر 2026
- تدارك – الجولة 11: 23 و24 ديسمبر 2026
- الجولة 12: 25 و26 و27 ديسمبر 2026
- الجولة 13: 29 و30 ديسمبر 2026
- الجولة 14: 2 و3 و4 جانفي 2027
- الجولة 15: 9 و10 جانفي 2027
- كأس السوبر التونسي: 31 جانفي 2027
- تدارك – الجولة 15: 3 و4 فيفري 2027
- الجولة 16: 6 و7 فيفري 2027
- الجولة 17: 13 و14 فيفري 2027
- الجولة 18: 20 و21 فيفري 2027
- الجولة 19: 9 و10 و11 مارس 2027
- الجولة 20: 13 و14 مارس 2027
- الجولة 21: 17 و18 و19 مارس 2027
وسيتم تحديد مواعيد باقي الجولات لاحقاً.
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