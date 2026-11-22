جدول مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى



أعلنتاليومأنالتي ستجمع بين) و) ستُقام يومالمقبل.وأشارتإلى أنه تم تحديدإلى غايةعلى النحو التالي:وسيتم تحديدلاحقاً.