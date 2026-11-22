تم اليوم الاحد ،تقديم 15 عملا مسرحيا من إنتاج المودعين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، وذلك في إطار مشاركة نوادي التنشيط المسرحي بهذه المؤسسات في فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية، ضمن قسم "مسرح الحرية"، الذي انطلق تنظيمه منذ سنة 2017.وأشرف المدير العام لشؤون المودعين بالهيئة العامة للسجون والإصلاح، العميد وليد السباعي، صباح اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس، على افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لتظاهرة "مسرح الحرية"، المخصصة لنوادي التنشيط المسرحي بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، بالتزامن مع تنظيم الدورة السابعة والعشرين للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية، وفق بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية للهيئة على منصة "فايسبوك".وحضر مراسم الافتتاح مدير الدورة السابعة والعشرين للمهرجان سليم الصنهاجي وعدد من سامي إطارات وزارة الشؤون الثقافية والهيئة العامة للسجون والإصلاح، إلى جانب أفراد من عائلات المودعين المشاركين في التظاهرة.وتضمن البرنامج الافتتاحي تقديم عرضين مسرحيين، الأول من إنتاج نادي التنشيط المسرحي بسجن المرناقية بمشاركة عدد من المودعين وإخراج الأستاذ المسرحي علي الماجري التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة، والثاني من إنتاج نادي التنشيط المسرحي بسجن أوذنة بمشاركة مجموعة من المودعين وإخراج عريف السجون والإصلاح حلمي الفيتوري.وتندرج هذه التظاهرة في إطار الشراكة القائمة بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة المهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية، وتجسيدا للحق في الثقافة والإبداع والمشاركة في الحياة الثقافية، فضلا عن تكريس التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل الرامية إلى تعزيز الأبعاد الإصلاحية والإنسانية للعقوبة السالبة للحرية.وتعمل الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ذات البلاغ ، على تطوير البرامج والأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للمودعين بالوحدات السجنية والإصلاحية، باعتبارها آليات داعمة لترسيخ السلوك الإيجابي وقيم المواطنة والتسامح ونبذ العنف، فضلا عن دورها في الحد من الفوارق بين الحياة داخل الفضاء السجني وخارجه ودعم مسارات التأهيل وإعداد المودعين للاندماج الإيجابي والفاعل في المجتمع.