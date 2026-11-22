الزواري: خطة استعجالية بثلاثة أشهر لتمويل مؤسسات قطاع الفسفاط ورفع الإنتاج إلى 4,3 ملايين طن سنة 2027
أكد الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أن الوزارة وضعت خطة استعجالية تمتد على ثلاثة أشهر، إلى غاية جانفي 2027، لتوفير التمويلات الضرورية لفائدة شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، ومساعدتهما على استعادة نسق النشاط والإيفاء بـالتزاماتهما تجاه المؤسسات المتعاملة معهما.
وأوضح الوزير، في رده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الأحد، أن هذه الخطة أفضت إلى توفير قروض بضمان الدولة بقيمة تناهز 500 مليون دينار، تم الشروع في استعمالها لخلاص مستحقات عدد من الشركات، إلى جانب وضع استثمارات بقيمة 240 مليون دينار في إطار البرنامج.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار خطة إعادة تنشيط قطاع الفسفاط، بهدف رفع إنتاج الفسفاط التجاري إلى 4,3 ملايين طن خلال سنة 2027، مقابل إنتاج متوقع في حدود 2,8 مليون طن لكامل سنة 2026.
توفير الظروف المالية واللوجستيةوأكد الوزير أن بلوغ الهدف المعلن لسنة 2027 يقتضي توفير الظروف المالية واللوجستية اللازمة لعودة مختلف حلقات منظومة الفسفاط إلى العمل، مشيراً إلى أن الصعوبات التي يواجهها القطاع لا تقتصر على الإنتاج والاستخراج، بل تشمل أيضاً النقل والتحويل وتسوية مستحقات المؤسسات المتعاملة مع الشركات العمومية.
وأضاف أن توفير التمويلات سيساهم في استعادة ثقة المزودين والمؤسسات المتعاملة مع منظومة الفسفاط.
مصنع المظيلة 2 "تيفارت"وبخصوص مشاريع التحويل، أفاد الزواري بأن مصنع المظيلة 2، المعروف باسم "تيفارت"، من المنتظر أن يدخل حيز النشاط خلال سنة 2027، بـطاقة إنتاجية تناهز 700 ألف طن.
وبيّن أن خطة النهوض بالقطاع تشمل برنامجاً يمتد إلى سنة 2035، يتضمن إعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية ومصانع التحويل، واستكمال المشاريع، واقتناء المعدات والآليات الضرورية.
كما تشمل تطوير منظومة نقل الفسفاط، بما في ذلك النقل الهيدروليكي، وإعادة هيكلة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، إلى جانب معالجة الصعوبات التي تواجه عدداً من وحدات الإنتاج والتحويل، التي تبلغ نسبة جاهزيتها في بعض الحالات 90 بالمائة، لكنها لا تزال غير مستغلة.
متابعة على مستويينوأفاد الوزير بأن متابعة تنفيذ الخطة تتم على مستويين، من خلال جلسات على مستوى رئاسة الحكومة كل 15 يوماً، إلى جانب متابعة يومية من قبل الوزير والفريق المكلف بالملف وممثلي شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
وأوضح الوزير، في رده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الأحد، أن هذه الخطة أفضت إلى توفير قروض بضمان الدولة بقيمة تناهز 500 مليون دينار، تم الشروع في استعمالها لخلاص مستحقات عدد من الشركات، إلى جانب وضع استثمارات بقيمة 240 مليون دينار في إطار البرنامج.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار خطة إعادة تنشيط قطاع الفسفاط، بهدف رفع إنتاج الفسفاط التجاري إلى 4,3 ملايين طن خلال سنة 2027، مقابل إنتاج متوقع في حدود 2,8 مليون طن لكامل سنة 2026.
توفير الظروف المالية واللوجستيةوأكد الوزير أن بلوغ الهدف المعلن لسنة 2027 يقتضي توفير الظروف المالية واللوجستية اللازمة لعودة مختلف حلقات منظومة الفسفاط إلى العمل، مشيراً إلى أن الصعوبات التي يواجهها القطاع لا تقتصر على الإنتاج والاستخراج، بل تشمل أيضاً النقل والتحويل وتسوية مستحقات المؤسسات المتعاملة مع الشركات العمومية.
وأضاف أن توفير التمويلات سيساهم في استعادة ثقة المزودين والمؤسسات المتعاملة مع منظومة الفسفاط.
مصنع المظيلة 2 "تيفارت"وبخصوص مشاريع التحويل، أفاد الزواري بأن مصنع المظيلة 2، المعروف باسم "تيفارت"، من المنتظر أن يدخل حيز النشاط خلال سنة 2027، بـطاقة إنتاجية تناهز 700 ألف طن.
وبيّن أن خطة النهوض بالقطاع تشمل برنامجاً يمتد إلى سنة 2035، يتضمن إعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية ومصانع التحويل، واستكمال المشاريع، واقتناء المعدات والآليات الضرورية.
كما تشمل تطوير منظومة نقل الفسفاط، بما في ذلك النقل الهيدروليكي، وإعادة هيكلة الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، إلى جانب معالجة الصعوبات التي تواجه عدداً من وحدات الإنتاج والتحويل، التي تبلغ نسبة جاهزيتها في بعض الحالات 90 بالمائة، لكنها لا تزال غير مستغلة.
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