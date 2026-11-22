توفير الظروف المالية واللوجستية



مصنع المظيلة 2 "تيفارت"



متابعة على مستويين



أكدأنوضعتتمتد على، إلى غاية، لتوفيرلفائدة، ومساعدتهما علىوالإيفاء بـتجاهمعهما.وأوضح، في رده على تدخلات النواب خلاللـ، المنعقدة اليوم، أن هذهأفضت إلى توفيربقيمة تناهز، تم الشروع في استعمالها لخلاصعدد من، إلى جانب وضعبقيمةفي إطاروتندرج هذهفي إطار، بهدف رفعإلىخلال سنة، مقابلفي حدودلكامل سنةوأكدأن بلوغلسنةيقتضي توفيراللازمة لعودة مختلفإلى، مشيراً إلى أنالتي يواجههالا تقتصر على، بل تشمل أيضاًالمؤسسات المتعاملة معوأضاف أن توفيرسيساهم فيمعوبخصوص، أفادبأن، المعروف باسم، من المنتظر أن يدخلخلال سنة، بـتناهزوبيّن أنتشمليمتد إلى سنة، يتضمن، و، والضرورية.كما تشمل تطوير، بما في ذلك، و، إلى جانب معالجةالتي تواجه عدداً من، التي تبلغفي بعض الحالات، لكنها لا تزالوأفادبأنتتم على، من خلالعلى مستوىكل، إلى جانبمن قبل