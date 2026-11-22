الغاز المحلي يُوجّه بالكامل لـ"الستاغ"



إنتاج النفط تراجع إلى نحو 20 ألف برميل يومياً



"التخوف من اتخاذ القرارات"



ملف حقل عشتروت



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