نتائج الجولة



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فازتعلىبنتيجةاليومبـ، في ختام مبارياتلـ: النجم الساحلي – نجم حلق الوادي:: اتحاد الأنصار – النجم الرادسي:: الملعب النابلي – النادي الأفريقي:: النادي الرياضي بحمام سوسة – الاتحاد المنستيري:: شبيبة القيروان – شبيبة المنازه:| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويواصلمكوّن منتصدّربـلكل فريق، فيما ارتقىإلىبـبعد فوزه على، ليعادل بذلك رصيد