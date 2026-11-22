كرة السلة – الجولة 15: الدالية الرياضية بقرمبالية تفوز على النادي الصفاقسي 75 – 51
فازت الدالية الرياضية بقرمبالية على النادي الصفاقسي بنتيجة 75 – 51 اليوم الأحد بـصفاقس، في ختام مباريات الجولة الخامسة عشرة لـلبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.
نتائج الجولةالأحد 22 نوفمبر 2026
- النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية بقرمبالية: 51 – 75
السبت 21 نوفمبر 2026
- قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي – نجم حلق الوادي: 92 – 86
- قاعة دار شعبان الفهري: اتحاد الأنصار – النجم الرادسي: 72 – 76
- قاعة دار شعبان الفهري: الملعب النابلي – النادي الأفريقي: 58 – 62
- قاعة حمام سوسة: النادي الرياضي بحمام سوسة – الاتحاد المنستيري: 45 – 70
- قاعة عزيز ميلاد: شبيبة القيروان – شبيبة المنازه: 85 – 54
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الأفريقي | 28 | 15 |
| شبيبة القيروان | 28 | 15 |
| الاتحاد المنستيري | 28 | 15 |
| النجم الساحلي | 25 | 15 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 25 | 15 |
| نجم حلق الوادي | 22 | 15 |
| شبيبة المنازه | 21 | 15 |
| النادي الصفاقسي | 21 | 15 |
| النجم الرادسي | 20 | 15 |
| الملعب النابلي | 20 | 15 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 16 | 15 |
| اتحاد الأنصار | 16 | 15 |
ويواصل ثلاثي مكوّن من النادي الأفريقي وشبيبة القيروان والاتحاد المنستيري تصدّر الترتيب بـ28 نقطة لكل فريق، فيما ارتقى الدالية الرياضية بقرمبالية إلى المركز الخامس بـ25 نقطة بعد فوزه على النادي الصفاقسي، ليعادل بذلك رصيد النجم الساحلي.
نتائج الجولةالأحد 22 نوفمبر 2026
- النادي الصفاقسي – الدالية الرياضية بقرمبالية: 51 – 75
السبت 21 نوفمبر 2026
- قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي – نجم حلق الوادي: 92 – 86
- قاعة دار شعبان الفهري: اتحاد الأنصار – النجم الرادسي: 72 – 76
- قاعة دار شعبان الفهري: الملعب النابلي – النادي الأفريقي: 58 – 62
- قاعة حمام سوسة: النادي الرياضي بحمام سوسة – الاتحاد المنستيري: 45 – 70
- قاعة عزيز ميلاد: شبيبة القيروان – شبيبة المنازه: 85 – 54
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الأفريقي | 28 | 15 |
| شبيبة القيروان | 28 | 15 |
| الاتحاد المنستيري | 28 | 15 |
| النجم الساحلي | 25 | 15 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 25 | 15 |
| نجم حلق الوادي | 22 | 15 |
| شبيبة المنازه | 21 | 15 |
| النادي الصفاقسي | 21 | 15 |
| النجم الرادسي | 20 | 15 |
| الملعب النابلي | 20 | 15 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 16 | 15 |
| اتحاد الأنصار | 16 | 15 |
ويواصل ثلاثي مكوّن من النادي الأفريقي وشبيبة القيروان والاتحاد المنستيري تصدّر الترتيب بـ28 نقطة لكل فريق، فيما ارتقى الدالية الرياضية بقرمبالية إلى المركز الخامس بـ25 نقطة بعد فوزه على النادي الصفاقسي، ليعادل بذلك رصيد النجم الساحلي.
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