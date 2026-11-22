أنظمة التبريد والمحركات الغازية



توربينة برج العامري



تخزين الطاقة الكهربائية



نسبة الطاقات المتجددة



التحكم في الطلب على الكهرباء



تعملعلى تنفيذيتضمن جملة منالرامية إلى تدعيموتأمينخلال، من بينها إضافةعبر تركيز، وإدماجمنوتركيزبقدرة، وفق ما أفاد بهوقال، في رده على تدخلات النواب، خلاللـ، المنعقدة اليوم، إنيتضمن أيضاً إمكانيةالمتأتية منمنبفضلوتسريع، مشيراً إلى أن بعض هذهمن المنتظر أن تدخلبداية منوأضاف أنتعمل على تركيزخاصة بعدد منالموجودة، بما يتيح كسبخلالإضافية سنة، إلى جانب تركيزبقدرة إجمالية تبلغ، مع إمكانية استغلال كامل هذهقبلوفي ما يتعلق بـ، أفادأنتمكنت منالموجودة بـإلىبعد أن كانت خارج، واسترجاعالمقدّرة بـوأشار إلى تعيينلتركيز، مبيّناً أنتفوقوأنخلاليبقى، على أن يوفر أكثر منقبلكما أعلنعن التوجهنحو إدماج، بهدف تركيزتبلغموزعة مبدئياً بينقبلإضافية قبلذاتها.وفي ما يتعلق بـ، ذكرأنبلغت حالياًمقابلفي مرحلة سابقة، فيما تستهدفرفع هذهإلىسنةثم إلىسنةوفي سياق متصل، أشارإلى إعدادخلاليقوم علىبـمن، وخاصةالتي تشهد، والتفاوض معها بشأنلتعديلكما يتضمناعتماديتم من خلالهاعلى تحويل جزء منإلىالتي تكون فيها، مقابل تمكينهم منأقل منوأكدأن تنفيذ هذهيتطلببين مختلفلـ، مشيراً إلى أنتعتمدلمراقبة