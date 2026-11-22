صلاح الزواري: تأمين التزوّد بالكهرباء خلال صائفة 2027: إجراءات لرفع القدرة الإنتاجية بـ650 ميغاواط وإمكانية الترفيع في قدرات الطاقات المتجددة والتخزين
تعمل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على تنفيذ برنامج يتضمن جملة من الإجراءات والمشاريع الرامية إلى تدعيم القدرة الإنتاجية للكهرباء وتأمين التزوّد بها خلال صائفة 2027، من بينها إضافة 150 ميغاواط عبر تركيز أنظمة تبريد للتوربينات، وإدماج 300 ميغاواط من الطاقات المتجددة وتركيز محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط، وفق ما أفاد به الوزير المكلّف بتسيير الوزارة صلاح الزواري.
وقال الزواري، في رده على تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الأحد، إن برنامج تعزيز الإنتاج يتضمن أيضاً إمكانية الترفيع في القدرة الإضافية المتأتية من مشاريع الطاقات المتجددة من 300 إلى 500 ميغاواط بفضل مرافقة المستثمرين وتسريع إجراءات إنجاز المشاريع، مشيراً إلى أن بعض هذه المشاريع من المنتظر أن تدخل حيز الإنتاج بداية من فيفري 2027.
أنظمة التبريد والمحركات الغازيةوأضاف أن الوزارة تعمل على تركيز أنظمة تبريد خاصة بعدد من التوربينات الموجودة، بما يتيح كسب 150 ميغاواط خلال صائفة 2027 و100 ميغاواط إضافية سنة 2028، إلى جانب تركيز محركات غازية بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاواط، مع إمكانية استغلال كامل هذه القدرة قبل صائفة 2027.
توربينة برج العامريوفي ما يتعلق بـتعزيز قدرات الإنتاج، أفاد الزواري أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمكنت من إعادة التوربينة الموجودة بـبرج العامري إلى الخدمة بعد أن كانت خارج الاستغلال، واسترجاع قدرتها الإنتاجية المقدّرة بـ300 ميغاواط.
وأشار إلى تعيين مقاولة لتركيز توربينة ثالثة، مبيّناً أن قيمة المشروع تفوق 600 مليون دينار وأن دخوله حيز الاستغلال خلال صائفة 2027 يبقى صعباً، على أن يوفر أكثر من 300 ميغاواط قبل صائفة 2028.
تخزين الطاقة الكهربائيةكما أعلن الوزير عن التوجه لأول مرة نحو إدماج منظومة لتخزين الطاقة الكهربائية، بهدف تركيز قدرة إجمالية تبلغ 300 ميغاواط موزعة مبدئياً بين 150 ميغاواط قبل صائفة 2027 و150 ميغاواط إضافية قبل نهاية السنة ذاتها.
نسبة الطاقات المتجددةوفي ما يتعلق بـالانتقال الطاقي، ذكر الزواري أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة بلغت حالياً 9 بالمائة مقابل 6 بالمائة في مرحلة سابقة، فيما تستهدف الوزارة رفع هذه النسبة إلى 16 بالمائة سنة 2027 ثم إلى 35 بالمائة سنة 2030.
التحكم في الطلب على الكهرباءوفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إعداد برنامج للتحكم في الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة يقوم على الاتصال المباشر بـالحرفاء من الجهد المتوسط، وخاصة المؤسسات التي تشهد استهلاكاً مرتفعاً، والتفاوض معها بشأن آليات لتعديل نسق استهلاكها.
كما يتضمن البرنامج اعتماد آلية يتم من خلالها تحفيز الحرفاء على تحويل جزء من استهلاكهم إلى الفترات التي تكون فيها كلفة إنتاج الكهرباء أقل، مقابل تمكينهم من تعريفات تفاضلية أقل من التعريفات العادية.
وأكد الزواري أن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تنسيقاً بين مختلف الهياكل المعنية ومتابعة دورية لـلمشاريع، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد جلسات أسبوعية لمراقبة تقدم إنجاز البرنامج.
وقال الزواري، في رده على تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الأحد، إن برنامج تعزيز الإنتاج يتضمن أيضاً إمكانية الترفيع في القدرة الإضافية المتأتية من مشاريع الطاقات المتجددة من 300 إلى 500 ميغاواط بفضل مرافقة المستثمرين وتسريع إجراءات إنجاز المشاريع، مشيراً إلى أن بعض هذه المشاريع من المنتظر أن تدخل حيز الإنتاج بداية من فيفري 2027.
أنظمة التبريد والمحركات الغازيةوأضاف أن الوزارة تعمل على تركيز أنظمة تبريد خاصة بعدد من التوربينات الموجودة، بما يتيح كسب 150 ميغاواط خلال صائفة 2027 و100 ميغاواط إضافية سنة 2028، إلى جانب تركيز محركات غازية بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاواط، مع إمكانية استغلال كامل هذه القدرة قبل صائفة 2027.
توربينة برج العامريوفي ما يتعلق بـتعزيز قدرات الإنتاج، أفاد الزواري أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمكنت من إعادة التوربينة الموجودة بـبرج العامري إلى الخدمة بعد أن كانت خارج الاستغلال، واسترجاع قدرتها الإنتاجية المقدّرة بـ300 ميغاواط.
وأشار إلى تعيين مقاولة لتركيز توربينة ثالثة، مبيّناً أن قيمة المشروع تفوق 600 مليون دينار وأن دخوله حيز الاستغلال خلال صائفة 2027 يبقى صعباً، على أن يوفر أكثر من 300 ميغاواط قبل صائفة 2028.
تخزين الطاقة الكهربائيةكما أعلن الوزير عن التوجه لأول مرة نحو إدماج منظومة لتخزين الطاقة الكهربائية، بهدف تركيز قدرة إجمالية تبلغ 300 ميغاواط موزعة مبدئياً بين 150 ميغاواط قبل صائفة 2027 و150 ميغاواط إضافية قبل نهاية السنة ذاتها.
نسبة الطاقات المتجددةوفي ما يتعلق بـالانتقال الطاقي، ذكر الزواري أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة بلغت حالياً 9 بالمائة مقابل 6 بالمائة في مرحلة سابقة، فيما تستهدف الوزارة رفع هذه النسبة إلى 16 بالمائة سنة 2027 ثم إلى 35 بالمائة سنة 2030.
التحكم في الطلب على الكهرباءوفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إعداد برنامج للتحكم في الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة يقوم على الاتصال المباشر بـالحرفاء من الجهد المتوسط، وخاصة المؤسسات التي تشهد استهلاكاً مرتفعاً، والتفاوض معها بشأن آليات لتعديل نسق استهلاكها.
كما يتضمن البرنامج اعتماد آلية يتم من خلالها تحفيز الحرفاء على تحويل جزء من استهلاكهم إلى الفترات التي تكون فيها كلفة إنتاج الكهرباء أقل، مقابل تمكينهم من تعريفات تفاضلية أقل من التعريفات العادية.
وأكد الزواري أن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تنسيقاً بين مختلف الهياكل المعنية ومتابعة دورية لـلمشاريع، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد جلسات أسبوعية لمراقبة تقدم إنجاز البرنامج.
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