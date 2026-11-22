تتواصل بفضاء معرض بنزرت الدولي بالمنطقة السياحية سيدي سالم فعاليات الدورة السادسة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية ببنزرت، بمشاركة أكثر من 80 حرفيا من ولايات بنزرت، وتونس، ومنوبة، والمنستير، وأريانة، والكاف، وسوسة، ونابل، وبن عروس، وصفاقس، وزغوان، والقصرين ومدنين وقابس.وتنتظم هذه التظاهرة، التي انطلقت أمس السبت وتتواصل إلى غاية 29 نوفمبر الجاري، ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية، والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ببنزرت، بالشراكة مع الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، والصناعات التقليدية.وأوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية ببنزرت، عماد شقرون، أن الدورة الجديدة من المعرض شهدت عمليات تجديد واضافات نوعية وكمية مميزة، على غرار إحداث عديد الفضاءات ومنها فضاء هياكل المساندة التي ستتولى إعداد وتنفيذ عدة ورشات عمل تفاعلية، حيث من المبرمج أن تقدّم المندوبية الجهوية للأسرة والطفولة وكبار السنّ "برنامج رائدات"، بينما ستتولى الإدارة الجهوية للبريد التونسي التعريف ببرنامج "ايزي اكسبورت"، وستقدّم غرفة الصناعة و التجارة بالشمال الشرقي برنامج "فوربروداكس".ويشمل المعرض أيضا فضاء مخصّصا لانتاجات وابداعات عدد من الحرفيين والحرفيات من ذوي الإعاقة، وفضاء مخصّصا لمنتوجات جمعية قرى "س و س"، وفضاء بعنوان "سجنان " ويتضمن عرضا حول مختلف البرامج المنجزة في القطاع بالمنطقة ومنها إسناد علامة تسمية المنشأ، وتركيز الأكشاك، ومشروع القرية الحرفية، علاوة على فضاء الورشات الحية للفخار السجناني الأصيل.كما يحتوي المعرض فضاء الزيارة الإفتراضية لمتحف الزربية بالقيروان بواسطة النظارات التفاعلية، وعددا من الفضاءات المتنوعة لتقديم المنصّة الرقمية الخاصّة بتعريف وترويج منتوجات الصناعات التقليدية والإبتكار والقطع المتحفية النادرة، بالإضافة إلى الفضاء التجاري لعرض منتوجات وإبداعات الحرفيين والحرفيات التقليدية والمجدّدة وترويجها بأسعار تفاضلية.وأكّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى اشرافه أمس على افتتاح فعاليات هذه الدورة رفقة المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي، على "أهمية قطاع الصناعات التقليدية وثراء المخزون الحرفي التونسي الذي تعمل الدولة بجميع هياكلها على مزيد الحفاظ عليه وتثمينه من خلال التشجيع على التجديد والابتكار".