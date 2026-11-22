قلبتأخره بهدفين أمام ضيفهإلى فوز مثير بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات البطولة الإسبانية لكرة القدم، والتي أنهاها الفريق الضيف بعشرة لاعبين.وبعد بداية متعثرة لفريق المدرب، لم يتمكن فياريال، الذي تراجع أداؤه مع تقدم المباراة، من الصمود أمام إصرار برشلونة الذي فرض أفضليته خلال الشوط الثاني.وبهذا الفوز، حافظ برشلونة على صدارة الترتيب برصيد، متقدما بثلاث نقاط على ريال مدريد، الذي فاز على سيلتا فيغو أمس السبت، فيما بقي فياريال في المركز التاسع برصيدولم يحتجسوى إلى لمستين لاستغلال خطأ دفاعي من فيرمين لوبيز، وافتتاح التسجيل لفياريال بعد مرور خمس دقائق.وبعد دقيقتين، استغل اللاعب الدولي الكندي تمريرة متقنة من ألبرتو موليرو، الذي وضعه في مساحة خالية على الجهة اليسرى، ليضيف الهدف الثاني لفياريال بتسديدة قوية.ورغم شروع برشلونة في صنع الفرص، لم يرتق أداؤه إلى المستوى المعهود، كما أهدرركلة جزاء في الدقيقة، بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم.وانطلقت عودة برشلونة في الدقيقة، عندما سجلهدف تقليص الفارق برأسية إثر ركلة ركنية قصيرة.وبعد أربع دقائق، أدركالتعادل، إثر هجمة جماعية بدأت بانطلاقة سريعة من رافينيا إلى موقع الظهير الأيمن لإحباط هجمة مرتدة، قبل أن يشارك في سلسلة من التمريرات انتهت بوصول الكرة إلى لامين جمال، الذي مررها إلى فيرمين داخل منطقة الجزاء.وأكمل برشلونة عودته في غضون عشر دقائق، عندما أرسل لامين جمال كرة عرضية حولها مدافع فياريالبالخطأ إلى داخل شباك فريقه.وتعقدت مهمة فياريال أكثر بعد طرد نافارو في الوقت بدل الضائع، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.