البطولة الإسبانية: برشلونة يحافظ على صدارة الترتيب بفوز مثير على فياريال
قلب برشلونة تأخره بهدفين أمام ضيفه فياريال إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات البطولة الإسبانية لكرة القدم، والتي أنهاها الفريق الضيف بعشرة لاعبين.
وبعد بداية متعثرة لفريق المدرب هانز فليك، لم يتمكن فياريال، الذي تراجع أداؤه مع تقدم المباراة، من الصمود أمام إصرار برشلونة الذي فرض أفضليته خلال الشوط الثاني.
وبهذا الفوز، حافظ برشلونة على صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على ريال مدريد، الذي فاز على سيلتا فيغو أمس السبت، فيما بقي فياريال في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.
ولم يحتج تاجون بوكانان سوى إلى لمستين لاستغلال خطأ دفاعي من فيرمين لوبيز، وافتتاح التسجيل لفياريال بعد مرور خمس دقائق.
وبعد دقيقتين، استغل اللاعب الدولي الكندي تمريرة متقنة من ألبرتو موليرو، الذي وضعه في مساحة خالية على الجهة اليسرى، ليضيف الهدف الثاني لفياريال بتسديدة قوية.
ورغم شروع برشلونة في صنع الفرص، لم يرتق أداؤه إلى المستوى المعهود، كما أهدر لامين جمال ركلة جزاء في الدقيقة 23، بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم.
وانطلقت عودة برشلونة في الدقيقة 57، عندما سجل جيرارد مارتين هدف تقليص الفارق برأسية إثر ركلة ركنية قصيرة.
وبعد أربع دقائق، أدرك فيرمين لوبيز التعادل، إثر هجمة جماعية بدأت بانطلاقة سريعة من رافينيا إلى موقع الظهير الأيمن لإحباط هجمة مرتدة، قبل أن يشارك في سلسلة من التمريرات انتهت بوصول الكرة إلى لامين جمال، الذي مررها إلى فيرمين داخل منطقة الجزاء.
وأكمل برشلونة عودته في غضون عشر دقائق، عندما أرسل لامين جمال كرة عرضية حولها مدافع فياريال باو نافارو بالخطأ إلى داخل شباك فريقه.
وتعقدت مهمة فياريال أكثر بعد طرد نافارو في الوقت بدل الضائع، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وبعد بداية متعثرة لفريق المدرب هانز فليك، لم يتمكن فياريال، الذي تراجع أداؤه مع تقدم المباراة، من الصمود أمام إصرار برشلونة الذي فرض أفضليته خلال الشوط الثاني.
وبهذا الفوز، حافظ برشلونة على صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على ريال مدريد، الذي فاز على سيلتا فيغو أمس السبت، فيما بقي فياريال في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.
ولم يحتج تاجون بوكانان سوى إلى لمستين لاستغلال خطأ دفاعي من فيرمين لوبيز، وافتتاح التسجيل لفياريال بعد مرور خمس دقائق.
وبعد دقيقتين، استغل اللاعب الدولي الكندي تمريرة متقنة من ألبرتو موليرو، الذي وضعه في مساحة خالية على الجهة اليسرى، ليضيف الهدف الثاني لفياريال بتسديدة قوية.
ورغم شروع برشلونة في صنع الفرص، لم يرتق أداؤه إلى المستوى المعهود، كما أهدر لامين جمال ركلة جزاء في الدقيقة 23، بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم.
وانطلقت عودة برشلونة في الدقيقة 57، عندما سجل جيرارد مارتين هدف تقليص الفارق برأسية إثر ركلة ركنية قصيرة.
وبعد أربع دقائق، أدرك فيرمين لوبيز التعادل، إثر هجمة جماعية بدأت بانطلاقة سريعة من رافينيا إلى موقع الظهير الأيمن لإحباط هجمة مرتدة، قبل أن يشارك في سلسلة من التمريرات انتهت بوصول الكرة إلى لامين جمال، الذي مررها إلى فيرمين داخل منطقة الجزاء.
وأكمل برشلونة عودته في غضون عشر دقائق، عندما أرسل لامين جمال كرة عرضية حولها مدافع فياريال باو نافارو بالخطأ إلى داخل شباك فريقه.
وتعقدت مهمة فياريال أكثر بعد طرد نافارو في الوقت بدل الضائع، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
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