اختُتمت بدار الثقافة بفرنانة ، ظهر اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الطلابي الأول بالشمال للتعليق الصوتي، بمشاركة عدد من الطلبة القادمين من عدة ولايات، وبإشراف مؤطرين مختصين.ويُعدّ الملتقى تظاهرة إبداعية تراهن، وفق عدد من المشاركين، على اكتشاف الطاقات الشبابية وتنمية مهاراتها في فنون الصوت والإلقاء والتعبير.ويهدف هذا الملتقى، الذي أثثته عدة ورشات، إلى اكتشاف مواهب الطلبة وقدراتهم في الإلقاء والتعبير، وتمكينهم من أدوات التواصل والتأثير في المتلقي وإقناعه بمضامين الخطابات والرسائل الموجهة إليه، من خلال توظيف الصوت والأداء التعبيري، توصلا لتجسيدها في مشاريع مستقبلية تعتمد على المحتوى الصوتي، وفق مدير المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي، بليغ غجاتي.وأضاف في تصريح ل(وات) أن الملتقى مثل فرصة للتعارف والتواصل وتبادل التجارب بين الطلبة المشاركين من مختلف الولايات، وفضاءا لاكتشاف مواهب وطاقات واعدة يمكن أن تفتح أمام أصحابها آفاقاً إبداعية مستقبلية في مجالات متعددة، من بينها الغناء والإلقاء والخطابة والسينما والتقليد.من جهته، أكد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية وليد المسعودي، أن الملتقى يتيح المجال أمام الشباب لصقل مواهبهم وتدريبهم على استخدام القواعد العلمية والتقنيات الفنية الكفيلة بتجويد الأداء وبلوغ الأهداف التواصلية المنشودة.وأشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن عدداً من المشاركين يمتلكون قدرات ومهارات عالية تؤهلهم للتميز في هذا المجال، داعياً إلى مواصلة تطوير هذه الإمكانيات من خلال الاحتكاك المباشر بالمدربين المحترفين، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمعدات التي باتت متوفرة بعدد من المؤسسات الثقافية والشبابية بالجهة.