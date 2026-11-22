حقّق موسم جني التمور بولاية قبلي تقدّما بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة، حسب تقديرات مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.كما تشير تقديرات المندوبيّة إلى أنّ صابة الموسم الحالي من التمور بالجهة تناهز 260 ألف طنّ منها 247 الف طن من صنف دقلة النور، و13 الف طن من التمور المطلق، هو ما يظهر تراجعا يتراوح بين 20 و 25 في المائة مقارنة بصابة الموسم الفارط.وبخصوص تقدّم الموسم، أشار وحيد القدري، وهو فلاح أصيل منطقة غليسية القدارة من معتمدية قبلي الجنوبية، إلى التفاوت في عملية الجني بين المقاسم الفلاحية، وبين مختلف قرى ولاية قبلي حيث شارف البعض الفلاحين خاصّة من أصحاب المقاسم الصغيرة على الانتهاء من جني مستغلاتهم في حين لا يزال الكثيرون في مستهل عملية الجني ببعض الواحات أو حقق البعض منهم تقدّما نسبيا يتراوح بين 20 و50 في المائة، مؤكدا على الجودة العالية لتمور هذا الموسم خاصة من حيث حجم الحبة وخلوها من الآفات ومنها آفة عنكبوت الغبار.وأوضح أنّ التفاوت في تقدّم عملية الجني بين الواحات يعود بالأساس إلى ندرة اليد العاملة التي باتت إحدى أكبر الإشكاليات التي تعترض الفلاحين الذين يواجهون هذه الصعوبة طيلة الموسم الفلاحي انطلاقا من عملية تلقيح العراجين، ثم في مرحلة تدليتها والتي تليها عملية حماية الصابة من التقلبات المناخية عبر تغليف العراجين بأغشية الناموسية أو البلاستيك، وصولا إلى عملية الجني التي تتطلب تكوين مجموعة من العملة للتمكّن من جني الصابة أو ما يسمونه " الشانطي" باعتبار أن قصّ وانزال العراجين من النخلة وتصنيفها في الصناديق يتطلب تضافر جهود عدد من العملة لا يقلّ عادة عن 4 أو 5 عملة في الشانطي الواحد.ولفت إلى أنّ تحضير صابة التمور بات مكلفا بالنسبة للفلاحين في ظلّ غلاء وندرة اليد العاملة، وغلاء مستلزمات الإنتاج وخدمة الأرض، مشيرا إلى أن تدخل الميكنة الفلاحية في القطاع الفلاحي بالجهة لا يزال الى حد الآن محدودا ولا يعتمد الا نسبيا في عملية خدمة الأرض، و تلقيح العراجين، إلى جانب رش الادوية والمبيدات، في حين لا تزال الكثير من العمليات الأخرى تجرى يدويا وفي وقت واحد لدى كافة الفلاحين وهو ما يولد الضغط على اليد العاملة، وخاصة منها عمليتا تغليف الصابة وجمعها.ومن ناحية أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أنه ورغم الجودة العالية لصابة هذا الموسم إلا أن أسعار بيعها لم تراع ارتفاع تكلفة الإنتاج ومجهودات الفلاحين في تحضيرها حيث تتراوح لدى المجمعين الذين تتوجه لهم الكمية الأكبر من الصابة بين 2500 مليم للكلغ الواحد من الصنف الثاني من دقلة النور شمروخ و3500 مليم للكلغ الواحد للصنف الأول، في حين تتراوح هذه الأسعار بين 2000 مليم و6500 وصولا الى 7000 مليم ببعض أسواق التمور بالجهة وقد تتجاوز هذا السعر بالنسبة لبعض الأصناف وخاصة منها بيع الدقلة بالعرجون.وفي ذات الاطار، ذكر وحيد القدري أن القطاع الفلاحي وخاصّة إنتاج دقلة النور يعتبر العمود الفقري للاقتصاد بالجهة فهو القطاع المغذّي لكافة الحركة التجارية بهذه الربوع ذلك أن نجاح موسم التمور يوازيه حتما تحرك في الكثير من القطاعات الأخرى ومنها أساسا قطاع البناء وقطاع التجارة، علاوة على تضاعف إقبال الفلاحين على خدمة أراضيهم والعناية بمستغلاتهم الفلاحية لضمان استمرار ذلك النجاح في الموسم المقبل.