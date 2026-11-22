نظمت جمعية رعاية المسنين بجربة أجيم بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي فرع أجيم وودادية الأطباء، اليوم الاحد بمقر النادي النهاري للجمعية، حملة لتقصي مرض السكري تميزت بإقبال هام من المواطنين من شرائح عمرية مختلفة للاستفادة من خدمات هذه الحملة في التقصي وفي التحسيس والتوعية.وتهدف هذه المبادرة، وفق الدكتور عادل المزداري رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر، إلى نشر ثقافة صحية سليمة ترتكز أساسا على الوعي وعلى سلوكيات سليمة في التغذية وغيرها من التقاليد الضرورية لصحة متوازنة ودون مشاكل.وتضمنت الحملة عمليات تقصي للسكري وضغط الدم وحصصا حول التغذية السليمة لتجنب السمنة التي أصبحت تشكل إحدى أسباب ضغط الدم إلى جانب توجيه عدة نصائح من شانها ان تنمي الوعي بالمحافظة على الصحة حسب المصدر ذاته.وشارك في هذه الحملة عدد من الأطباء وممثلي المجتمع المدني منهم من أمن خدمات في الصحة وآخرون في التنظيم والإعداد ما وفر إطارا مناسبا لسير هذه الحملة وأعطاها سلاسة وتنظيما محكمين سهل التعاطي مع العدد الكبير من المواطنين.