الأحد 22 نوفمبر 2026





السبت 21 نوفمبر 2026



الجمعة 20 نوفمبر 2026



الترتيب



في ما يليلبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:- النادي الإفريقيالترجي الرياضي- الترجي الجرجيسياتحاد بن قردان- حمدي العبيدي (45+4 ض.ج)- الملعب التونسيالنادي البنزرتي- محمد أمين الخميسي (87)- الاتحاد المنستيريالنجم الساحلي- رائد بوشنيبة (39)- ريان بوقديدة (45+2)- النادي الصفاقسيشبيبة العمران- جاك مبي (33)- علي معلول (90 ض.ج)- عدي بالحاج (90+7 ض.ج)- نادي حمام الأنفنجم المتلوي- الأولمبي الباجيمستقبل المرسى- أمل حمام سوسةتقدم ساقية الداير| الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه ||---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|| 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 || 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 || 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 || 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 || 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 || 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 || 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 || 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 || 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 || 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 || 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 || 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 || 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 || 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 || 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 || 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |