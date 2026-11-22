الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثامنة والترتيب
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:
الأحد 22 نوفمبر 2026ملعب حمادي العقربي برادس
- النادي الإفريقي 0 - 0 الترجي الرياضي
ملعب جرجيس
- الترجي الجرجيسي 1 - 0 اتحاد بن قردان
- حمدي العبيدي (45+4 ض.ج)
السبت 21 نوفمبر 2026ملعب الهادي النيفر بباردو
- الملعب التونسي 1 - 0 النادي البنزرتي
- محمد أمين الخميسي (87)
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
- الاتحاد المنستيري 2 - 0 النجم الساحلي
- رائد بوشنيبة (39)
- ريان بوقديدة (45+2)
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
- النادي الصفاقسي 2 - 1 شبيبة العمران
- جاك مبي (33)
- علي معلول (90 ض.ج)
- عدي بالحاج (90+7 ض.ج)
الجمعة 20 نوفمبر 2026ملعب حمام الأنف
- نادي حمام الأنف 0 - 3 نجم المتلوي
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
- الأولمبي الباجي 1 - 1 مستقبل المرسى
ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة
- أمل حمام سوسة 0 - 0 تقدم ساقية الداير
الترتيب| الفريق | النقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| اتحاد بن قردان | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| الترجي الرياضي | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| الملعب التونسي | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| الاتحاد المنستيري | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| النادي الإفريقي | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| النادي الصفاقسي | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| النادي البنزرتي | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| شبيبة العمران | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| الترجي الجرجيسي | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 |
| نجم المتلوي | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 |
| النجم الساحلي | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
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