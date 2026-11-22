أكدت، في بلاغ توضيحي للعموم نشرته اليوم الأحد، أن المريض لا يتعين عليه دفعللحصول على الدواء، خلافا لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا المعلوم لا يشمل الأدوية المعتادة والمتوفرة في الصيدليات، بل يخصّ ما يُعرف بـوأضافت الوكالة أن «الطلبية المؤكدة» تتعلق بالأدوية التي لم يُرخّص لها بالترويج في السوق التونسية، ويتم توفيرها بصفة استثنائية لفائدة مريض استجابة لحاجة علاجية خاصة.وبيّنت أن هذا المعلوم يغطي عملية دراسة الطلب والدواء، بما يضمن احترام الإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن، باعتبارها مرتبطة بالخدمة الإدارية المقدمة.ويُذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده، قرار عن وزير الصحة يتعلق بضبط قائمة الخدمات التي تسديها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وشروط إسنادها وتعريفاتها، ونصّ على تحديد معلوم قدرهتخصّ «الطلبيات المؤكدة»، التي تُعرّف بأنها تتعلق بالأدوية التي تستوجب ملفات طلبية مؤكدة وتأشيرة الوكالة.