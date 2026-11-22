وكالة الدواء ومواد الصحة توضح بشأن قرار وزير الصحة فرض معلوم بـ50 دينارا على «الطلبية المؤكدة»
أكدت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، في بلاغ توضيحي للعموم نشرته اليوم الأحد، أن المريض لا يتعين عليه دفع 50 دينارا إضافية للحصول على الدواء، خلافا لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا المعلوم لا يشمل الأدوية المعتادة والمتوفرة في الصيدليات، بل يخصّ ما يُعرف بـ«الطلبية المؤكدة».
وأضافت الوكالة أن «الطلبية المؤكدة» تتعلق بالأدوية التي لم يُرخّص لها بالترويج في السوق التونسية، ويتم توفيرها بصفة استثنائية لفائدة مريض استجابة لحاجة علاجية خاصة.
وبيّنت أن هذا المعلوم يغطي عملية دراسة الطلب والدواء، بما يضمن احترام الإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن الصيدلية هي التي تتحمل هذه الكلفة، باعتبارها مرتبطة بالخدمة الإدارية المقدمة.
ويُذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده 110 بتاريخ 13 نوفمبر 2026، قرار عن وزير الصحة يتعلق بضبط قائمة الخدمات التي تسديها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وشروط إسنادها وتعريفاتها، ونصّ على تحديد معلوم قدره 50 دينارا عن كل فاتورة تخصّ «الطلبيات المؤكدة»، التي تُعرّف بأنها تتعلق بالأدوية التي تستوجب ملفات طلبية مؤكدة وتأشيرة الوكالة.
وأضافت الوكالة أن «الطلبية المؤكدة» تتعلق بالأدوية التي لم يُرخّص لها بالترويج في السوق التونسية، ويتم توفيرها بصفة استثنائية لفائدة مريض استجابة لحاجة علاجية خاصة.
وبيّنت أن هذا المعلوم يغطي عملية دراسة الطلب والدواء، بما يضمن احترام الإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن الصيدلية هي التي تتحمل هذه الكلفة، باعتبارها مرتبطة بالخدمة الإدارية المقدمة.
ويُذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده 110 بتاريخ 13 نوفمبر 2026، قرار عن وزير الصحة يتعلق بضبط قائمة الخدمات التي تسديها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وشروط إسنادها وتعريفاتها، ونصّ على تحديد معلوم قدره 50 دينارا عن كل فاتورة تخصّ «الطلبيات المؤكدة»، التي تُعرّف بأنها تتعلق بالأدوية التي تستوجب ملفات طلبية مؤكدة وتأشيرة الوكالة.
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