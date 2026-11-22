حط ماراطون الواحات رحاله، اليوم الأحد، بجزيرة جربة (ولاية مدنين)، ليختتم دورته السابعة عشرة بمنطقة مليتة من معتمدية جربة حومة السوق في مرحلتها السادسة، بعد أن كان قطع خمس مراحل سابقة.وكانت هذه الدورة من الماراطون انطلقت في مرحلة أولى بمنطقة عنق الجمل بولاية توزر، ثم المرحلة الثانية بدوز (ولاية قبلي) يليها المرحلة الثالثة بقصر غيلان (ولاية تطاوين) فالمرحلة الرابعة بمطماطة (ولاية قابس) ثم الخامسة بقرماسة والدويرات (تطاوين)، بمشاركة عدائين من تونس وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا، وفق ما أفاد به (وات) عز الدين بن يعقوب رئيس جمعية قرطاج بباريس، منظمة الماراطون.واختارت مرحلة جزيرة جربة مسارا ساحليا جمع بين جمال البحر والنخل، وانتقل عبرها المشاركون من الكثبان الرملية بالصحراء والمرتفعات الصخرية التي ميزت المراحل السابقة، الى مرحلة تحمل رونقا آخر وكشفت مختلف أوجه جمال بلادنا وروجت لصور متنوعة من المناظر الطبيعة الخلابة، الى جانب اكتشاف عادات المناطق وتراثها الثري وغيرها من المكونات، وفق بن يعقوب.وعاشت منطقة مليتة بجربة أجواء متميزة وهي تحتضن فعاليات اختتام الماراطون بين التسابق والغناء والفرح والتنشيط، بحضور جماهيري كبير وبمشاركة واسعة للعدائين، منهم من تنافسوا على مسافة 10 كلم والبقية على مسافة 21 كلم انتهت بفوز العداء التونسي بيجاد سعيدة عن الجمعية العسكرية في المراحل الست للماراطون.واسدل الستار على المرحلة الأخيرة للدورة ال17 لماراطون الواحات بجربة، تاركا أثرا ايجابيا لدى الجمهور الذي اعتاد أن يواكبه في مثل هذه الفترة من السنة، وأن يخلق أجواء ممتعة من الفرجة في نجاح ساهمت كل الاطراف في تحقيقه على عدة مستويات من دار الشباب مليتة وعدة جمعيات ووحدات الأمن والحماية المدنية والصحة والبلدية.