دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، كافة الأساتذة إلى مقاطعة كل الأعمال والإجراءات المرتبطة بمنظومة "الحياة المدرسية" التي لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، والامتناع عن تسجيل الغيابات عبرها.وأوضحت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بلاغ لها أن هذه الدعوة تأتي على خلفية ما وصفته ب"إصرار وزارة التربية على فرض هذه المنظومة رغم ما تشوبها من إخلالات وما تسببه من تعطيل وإرباك في سير العمل الإداري والبيداغوجي بالمؤسسات التربوية"، مجددة رفضها تحميل المدرسين مهاما خارج إطار مشمولاتهم.وحددت في هذا الصدد جملة من التراتيب العملية للأساتذة للتعامل مع الوضع، من أبرزها مطالبة إدارات المؤسسات التربوية بتمكينهم من القائمات الاسمية للتلاميذ لضمان وضوح المعطيات، أو تولي نسخها مباشرة من دفاتر المناداة في صورة امتناع الإدارة عن تسليمها.كما دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي المدرسين إلى إيداع الأعداد في آجالها المحددة لدى مكتب الضبط أو مباشرة لدى مدير المؤسسة التربوية، مع الحرص على توثيق عملية الإيداع لحفظ الحقوق.وشددت على ضرورة رص الصفوف وتوحيد المواقف بين كافة الأساتذة والهياكل النقابية الأساسية والجهوية، داعية إياهم إلى الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق والمكاسب، وتصديا لما اعتبرته "محاولات فرض الأمر الواقع أو المساس بالمهام والصلاحيات المهنية".وللاشارة يأتي هذا القرار امتدادا لحالة التوتر القائمة بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف مطلع السنة الدراسية الجارية 2026-2027، حيث سبق للجامعة العامة للتعليم الثانوي أن دعت، في سبتمبر الماضي، إلى عدم التعامل مع منظومة "الحياة المدرسية" بدعوى عدم جاهزيتها التقنية وتسببها في إرباك عمليات الترسيم والتوزيع البيداغوجي، مطالبة بضرورة تشريك الهياكل النقابية في مسار الرقمنة وتوفير الإمكانيات اللوجسية اللازمة قبل "فرض" العمل بها حسب تقديرها.