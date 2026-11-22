يعتزم المجمع المهني المشترك للتمور، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تركيز خيام لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك بعدد من الولايات تحت شعار " أسبوع التمور ".وقال قيصر بن عرفة، مدير عام بالمجمع المهني المشترك للتمور في تصريح لـ"وات"، إنّ هذه البادرة تندرج في إطار تدخل المجمع المهني المشترك للتمور على مستوى الترويج الداخلي لتنشيط السوق الداخلية ومساعدة الفلاحين على ترويج منتوجهم في أحسن الظروف، بما يضمن لهم الدخل الأفضل، من جهة، ويمكن المستهلك التونسي من تمور ذات جودة وبأسعار مدروسة تراعي قدرته الشرائية، من جهة اخرى.وأوضح أنّ الخيام في شكل نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك ستتوفر بها عدّة منتوجات من التمور من مختلف الأصناف سواء دقلة بعراجينها او معلبة.وافاد المسؤول أنه تمّ تركيز خيمة بالفضاء الكائن بشارع الجمهورية في الفترة الممتدة من 22 الى 29 نوفمبر 2026 مساحة 400 متر مربع وتضم حوالي 40 من منتجي التمور من مناطق الإنتاج.كما تم تركيز خيمة بساحة المقاومة بمدينة صفاقس خلال الفترة الممتدة من 22 الى 29 نوفمبر 2026 بمساحة 250 متر مربع و تضم حوالي 16 منتجا من مناطق الإنتاج.وسيتم تباعا تركيز خيمة بمدينة جندوبة بالفضاء المحاذي لساحة الشهداء قبالة مقر بلدية جندوبة المدينة خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر الى 02 ديسمبر 2026 المساحة 250 متر مربع تضم حوالي 24 منتج تمور .