انطلقت أمس السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس، فعاليات الدورة الرابعة لـ"منتدى ريادة الأعمال"، الذي تنظمه جمعية التونسيين خريجي المدارس الكبرى بفرنسا (ATUGE France)، وذلك بحضورالمندوبة الوزارية المشتركة للبحر الأبيض المتوسط بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، نادية الحاي والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي وإيناس تروجات، رئيسة الجمعية.وانتظمت هذه الدورة تحت شعار "الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال"، بمشاركة واسعة من صناع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين والباحثين والخبراء وأصحاب المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع والكفاءات الشابة.وتضمن برنامج المنتدى تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية حول محاور متخصصة، ولقاءات ثنائية بين المؤسسات (B2B)، إلى جانب حصص للتأطير والإرشاد وتقديم الاستشارات، فضلا عن عروض لمشاريع ومبادرات يقودها رواد أعمال وأصحاب مؤسسات ناشئة وهياكل اقتصادية تونسية.ويؤكد هذا الموعد السنوي، وفق بلاغ لسفارة تونس بفرنسا، أهمية الدور الذي تضطلع به الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المبادرة الخاصة وجذب الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز جسور التعاون الاقتصادي والابتكار بين تونس وفرنساوفي كلمته بالمناسبة، أكد سفير تونس بفرنسا ضياء خالد لدى افتتاحه أشغال المنتدى، أن تثمين الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج يمثل خيارا استراتيجيا وأولوية ثابتة في توجهات الدولة التونسية، مشددا على الدور المحوري الذي تضطلع به الجالية التونسية في تعزيز التعاون التونسي الفرنسي في القطاعات الواعدة، ولا سيما الاستثمار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير والتنقل والتكوين.كما أبرز أهمية تعبئة الكفاءات والفاعلين الاقتصاديين التونسيين بفرنسا وتوحيد جهودهم حول مشاريع مبتكرة في تونس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، داعيا إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل والتشبيك بين الكفاءات التونسية بالخارج، بما يسهم في إطلاق مبادرات جديدة في مجالي ريادة الأعمال والاستثمار في تونس.وقد سجلت الدورة الرابعة للمنتدى مشاركة نحو 1600 شخص، كما شهدت اهتماما من صناديق استثمارية من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، قامت بالاستثمار في عدد من المؤسسات الناشئة المشاركة.وشهدت التظاهرة، كذلك، تنظيم فضاءات مخصصة للانتداب والتشغيل، بما أتاح فرصا للتواصل المباشر بين المؤسسات والكفاءات والباحثين عن فرص مهنية.