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تسريع مشاريع الطاقات المتجددة وتطوير الإطار التشريعي



إصلاح قطاع الفسفاط ومراجعة الخارطة الصناعية



نواب يثيرون صعوبات قطاع الفسفاط



دعا نواب، اليوم الأحد، إلىوتطوير قدرات إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر التزود بالطاقة، إلى جانب دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة وإصلاح قطاع الفسفاط، وذلك خلال الجلسة العامة المشتركة بين، المخصصة لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة، بقصر باردو.وأكد النواب ضرورة اعتماد، تقوم على الحد من التبعية للغاز المورد وتنويع مصادر التزود وتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة، مع وضع بدائل عملية تضمن استمرارية إنتاج الكهرباء وتلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة.وفي هذا الإطار، طالبوا بتوضيح الإجراءات والبرامج التي أعدتها الوزارة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لتفادي تكرار الانقطاعات المسجلة خلال الصائفة الماضية، وضمان جاهزية البنية التحتية والشبكات لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال صائفةكما دعوا إلى إرساءمن الانقطاعات الكهربائية، من مواطنين وتجار وأصحاب مؤسسات اقتصادية، وتبسيط إجراءات التعويض التي تعتمدها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع اعتماد حلول جذرية تتجاوز التدخلات الظرفية وإدارة فترات الذروة.وشددوا على أهميةوبرمجة محطات إنتاج جديدة تتلاءم مع تطور الاستهلاك، وتوفير التمويلات اللازمة لصيانةوإنجاز المشاريع المبرمجة، فضلا عن تحديث الشبكات واعتمادالقادرة على استيعاب تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة والتحكم في الاستهلاك وضمان استمرارية التزويد.وفي مجال، حث النواب على تسريع إنجاز المشاريع المعطلة واستكمال التراخيص الإدارية والإجراءات البنكية الضرورية، والعمل على تذليل العراقيل التي تحول دون تحويل المشاريع المصادق عليها إلى مشاريع منجزة، مع التساؤل عن الإصلاحات التشريعية المرتقبة في هذا المجال، ولا سيماوفي قطاع المحروقات، طالبوا بتوضيح خطة الوزارة لإنعاش الاستثمار والاستكشاف وتسريع إصدار، بما يساهم في تطوير الإطار التشريعي وتحسين جاذبية القطاع للاستثمارات، إلى جانب تعزيز الشفافية في العقود المتعلقة باستغلال الثروات الوطنية وضمان احترام التشريعات المنظمة لعلاقات الشغل وتسوية الوضعيات المهنية للعاملين بالشركات البترولية.وفي ما يتعلق بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية، أوصى النواب بتسريع الانتقال الطاقي وتقليص، بما يساعد المؤسسات التونسية على التكيف مع المتطلبات البيئية الجديدة، ولا سيما الآليات الأوروبية المتعلقة بالكربون، والمحافظة على موقع المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.وفي، دعا النواب إلى وضع خطة شاملة لإصلاح القطاع واستعادة نسق إنتاجه، مطالبين بضبط برنامج عاجل ومتوسط المدى لإعادة الاعتبار إلىواستعادة طاقتها الإنتاجية والتنافسية، مع تحديد أهداف واضحة لإرجاع القطاع إلى مستويات الإنتاج السابقة، والعمل على بلوغكما شددوا على توفير التمويلات الضرورية في إطار برنامج واضح ومخطط يمتد على، بما يضمن معالجة الإشكاليات الهيكلية والمالية التي تعترض شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.وفي المجال الصناعي، دعا النواب إلى إعدادوخطة متكاملة تضمن التوزيع العادل للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بين مختلف الجهات، ومراجعة الخارطة الصناعية بما يحد من التركز الجغرافي للمؤسسات والأنشطة الاقتصادية ويعزز فرص التشغيل والتنمية في المناطق الأقل استقطابا للاستثمار.كما شددوا على ضرورة توفيريحافظ على المستثمرين ويضمن استكمال المشاريع المبرمجة، متسائلين عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الاتجاه، ومآل طلبات العروض المعلن عنها ومشاريع اللزمات التي لم تستكمل بعد مسار إحالتها على المجلس والإجراءات الإدارية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.وتعكس هذه المطالب، وفق ما ورد في تدخلات النواب، جملة من الأولويات المطروحة أمام وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال سنة، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الطاقي واستمرارية التزود بالكهرباء، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، واستعادة نسق الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية، وتطوير الأطر التشريعية ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.أثار عدد من النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين، المنعقدةالأحد لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة، جملة من الصعوبات التي تواجه، خاصة على مستوى شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، إلى جانب تداعيات الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الصائفة الماضية.وفي ما يتعلق بقطاع الفسفاط، أشار النواب إلى أنبلغت نحوإلى حدود شهر جوان 2026، مع إمكانية ارتفاعها منذ جويلية من السنة نفسها، في ظل تراجع الإنتاج والمردودية والصعوبات التي تواجه وحدات المجمع بقفصة وقابس والصخيرة.ولفتوا إلى التباين بين توقعات وزارة الصناعة بتحويلخلال سنة 2026 والنسق الفعلي للإنتاج، حيث تشير التقديرات إلى أنه لن يتجاوز حدود، من بينهاحصة وحدات قابس، رغم أن طاقتها التصميمية للتحويل تبلغكما أبرزوا الصعوبات المالية التي تواجه، وانعكاساتها على نشاطها الإنتاجي وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، بما في ذلك خلاص أجور العاملين، معتبرين أن تراجع أداء هذا القطاع يمس أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني ومصادر تمويل ميزانية الدولة.وتطرق النواب، على صعيد آخر، إلىالتي شهدتها البلاد خلال الصائفة الماضية، وما خلفته من أضرار مباشرة على المواطنين والتجار وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، الذين تكبدوا خسائر مالية نتيجة اضطراب التزود بالكهرباء.وأوضحوا أن هذه الاضطرابات كشفت عن إشكاليات في منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء، وطرحت تساؤلات بشأن مدى جاهزية البنية التحتية والشبكات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وذروة الاستهلاك، فضلا عن قدرةعلى ضمان استمرارية التزود خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب.كما سلطوا الضوء على الحاجيات التمويلية الكبيرة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، خاصة في ما يتعلق بصيانةوإنجاز المشاريع المبرمجة وتطوير الشبكات والتحول نحو، بما يسمح باستيعاب ارتفاع درجات الحرارة والتحكم في الاستهلاك وتحسين جودة التزويد.وتطرق النواب كذلك إلى التحديات المرتبطة بالتزود بالطاقة، في ظل اعتماد تونس الكبير علىومحدودية الكميات الإضافية المتاحة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات الإنتاج الوطني للكهرباء.وفي سياق أوسع، تناولت التدخلات تراجع، وعزوف بعض الشركات الأجنبية عن الاستثمار ومغادرة شركات أخرى السوق التونسية، إلى جانب بطء إنجاز مشاريع، إذ لم تدخل طور الإنجاز في إطار اللزمات سوىبالقيروان وسيدي بوزيد وتوزر، فيما لا تزال مشاريع أخرى تفوق قدرتهافي انتظار استكمال التراخيص الإدارية والإجراءات البنكية.كما تطرقوا إلى غياب، في ظل تركز نحو، مقابل محدودية النشاط الصناعي وفرص الاستثمار في عدد من الجهات الأخرى.