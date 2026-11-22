بحثت جامعة صفاقس خلال استقبالها ، مؤخرا، وفدا جامعيا تونسيا يابانيا آفاق تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين تونس واليابان وذلك في اطار مبادرة أطلقتها كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقسوتندرج هذه الزيارة في إطار استراتيجية جامعة صفاقس لتعزيز انفتاحها على المحيط الجامعي الدولي وتوسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية والعلمية بما يدعم تبادل الخبرات والكفاءات ويعزز التعاون العلميوتركزت المباحثات حول سبل تطوير التعاون في مجالات الحراك الجامعي والبحث العلمي المشترك وإرساء شراكات أكاديمية بين المؤسسات الجامعية في البلدينوجرى اللقاء بحضور رئيس جامعة صفاقس ونائبيه والوفد الجامعي الذي يضم كل من الدكتورة خولة بن سعيدة عن جامعة كيوشو اليابانية والدكتور رامي دربال عن جامعة ساغا اليابانية والدكتورة لبنى عفاس عن كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقسوكانت كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس قد احتضنت بالتزامن مع هذه الزيارة جلسة حوارية لفائدة الطلبة والباحثين والأساتذة للتعريف بفرص الدراسة في اليابان وآفاق متابعة الدكتوراه وبناء المسارات المهنية وتطوير المؤسسات المستدامة