جامعة صفاقس تبحث مع وفد جامعي تونسي ياباني آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي
بحثت جامعة صفاقس خلال استقبالها ، مؤخرا، وفدا جامعيا تونسيا يابانيا آفاق تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين تونس واليابان وذلك في اطار مبادرة أطلقتها كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس
وتندرج هذه الزيارة في إطار استراتيجية جامعة صفاقس لتعزيز انفتاحها على المحيط الجامعي الدولي وتوسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية والعلمية بما يدعم تبادل الخبرات والكفاءات ويعزز التعاون العلمي
وتركزت المباحثات حول سبل تطوير التعاون في مجالات الحراك الجامعي والبحث العلمي المشترك وإرساء شراكات أكاديمية بين المؤسسات الجامعية في البلدين
وجرى اللقاء بحضور رئيس جامعة صفاقس ونائبيه والوفد الجامعي الذي يضم كل من الدكتورة خولة بن سعيدة عن جامعة كيوشو اليابانية والدكتور رامي دربال عن جامعة ساغا اليابانية والدكتورة لبنى عفاس عن كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس
وكانت كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس قد احتضنت بالتزامن مع هذه الزيارة جلسة حوارية لفائدة الطلبة والباحثين والأساتذة للتعريف بفرص الدراسة في اليابان وآفاق متابعة الدكتوراه وبناء المسارات المهنية وتطوير المؤسسات المستدامة
وتندرج هذه الزيارة في إطار استراتيجية جامعة صفاقس لتعزيز انفتاحها على المحيط الجامعي الدولي وتوسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية والعلمية بما يدعم تبادل الخبرات والكفاءات ويعزز التعاون العلمي
وتركزت المباحثات حول سبل تطوير التعاون في مجالات الحراك الجامعي والبحث العلمي المشترك وإرساء شراكات أكاديمية بين المؤسسات الجامعية في البلدين
وجرى اللقاء بحضور رئيس جامعة صفاقس ونائبيه والوفد الجامعي الذي يضم كل من الدكتورة خولة بن سعيدة عن جامعة كيوشو اليابانية والدكتور رامي دربال عن جامعة ساغا اليابانية والدكتورة لبنى عفاس عن كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس
وكانت كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس قد احتضنت بالتزامن مع هذه الزيارة جلسة حوارية لفائدة الطلبة والباحثين والأساتذة للتعريف بفرص الدراسة في اليابان وآفاق متابعة الدكتوراه وبناء المسارات المهنية وتطوير المؤسسات المستدامة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340260