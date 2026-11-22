توجت شركة ناشئة تونسية كأفضل مشروع فلاحي ذكي في المنطقة العربية، خلال القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي احتضنتها العاصمة العراقية بغداد من 18 إلى 20 نوفمبر 2026، بدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).و"حققت الشركة الناشئة التونسية Grow It Yourself (GIY) إنجازاً عربياً جديداً، إذ تم اختيارها ضمن أفضل 10 مؤسسات من بين نحو 300 شركة مشاركة، لتقديم تجربتها في مجال الفلاحة الذكية والزراعة المائية، عبر حلول مبتكرة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاج الزراعي"، وفق ما نشرته المنظمة الوطنية لروّاد الاعمال، أمس السبت، على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".ويعكس هذا التتويج، حسب المصدر ذاته، "قدرة الشركات الناشئة التونسية على الابتكار والمنافسة إقليمياً، خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية والتنمية المستدامة".وتعتبر القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2026، التي انعقدت هذا العام تحت شعار «نمو متسارع ونجاح ريادي مستدام»، بمثابة منصة إقليمية رئيسية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدرتها التنافسية. وشارك في القمة 25 دولة ونحو 700 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية وبحضور رفيع المستوى من المسؤولين والمستثمرين وممثلي المنظمات والمؤسسات الاقتصادية.وجمع هذا الحدث السنوي، الذي نظمته "الإسكوا" هذه السنة بالشراكة مع وزارة التخطيط العراقية، صانعي السياسات وروّاد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية والشركاء في التنمية والمنظمات الداعمة للأعمال من مختلف أنحاء المنطقة العربية، بهدف بلورة استجابات عملية لأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.وتؤكد هذه القمّة الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تسلّط الضوء على حلول قابلة للتوسع وفرص استثمارية واعدة وشراكات إقليمية تعزّز قدرة هذه المشروعات على الصمود وتوسّع نفاذها إلى الأسواق وترفع قدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً.وتأتي هذه الدورة امتدادًا لمسيرة انطلقت في قمة أولى في الأردن عام 2022، وثانية في المغرب عام 2023، وثالثة في قطر عام 2024، حيث رسّخت مكانتها بوصفها منصة إقليمية للحوار والشراكات، وقد أسفرت نسختها الأخيرة عن تعهّدات من المؤسسات الشريكة بتقديم دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تجاوزت قيمته 300 مليون دولار أمريكي، وفق ما ورد على موقع "الاسكوا".والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ( - ONE Organisation Nationale des Entrepreneurs)، هي منظمة مهنية تونسية تأسست سنة 2020، وتهدف إلى مرافقة رواد الأعمال والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي والاجتماعي والتضامني في تونس.