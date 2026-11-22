تعبئة جماعية وفقًا لمقاربة «الصحة الواحدة»



ينظم التحالف لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات (ACRA)، بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة بسوسة واللجنة المحلية للهلال الأحمر والجمعية التونسية لطلبة الطب، بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات (WAAW 2026)، الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، يومًا توعويًّا حول الاستخدام السليم للمضادات الحيوية موجهًا إلى عامة الناس.وستتشهد هذه التظاهرة، التي تنطلق بداية من الساعة 12:00 ظهراً، بحديقة سيدي يحي، باب بحر بسوسة، تنظيم وحوارات مع المهنيين في قطاع الصحة وأنشطة تثقيفية، بهدف توعية المواطنين بمخاطر سوء استخدام المضادات الحيوية وأهمية الحفاظ على فعاليتها.ويسعى منظمو هذه التظاهرة الى بث رسائل بسيطة حول قضية صحية عامة بالغة الأهمية، من خلال أكشاك إعلامية وحوارات مباشرة مع المتخصصين ومواد تثقيفية ملائمة لعامة الناس، مفادها، بالاساس، ان المضادات الحيوية غير فعالة ضد العدوى الفيروسية ولا يتوجب استخدمها إلا عند الضرورة وبناءً على وصفة طبية. كما ان العلاج الذاتي ومشاركة المضادات الحيوية والانقطاع غير المبرر عن العلاج، كلها عوامل تساهم في سوء استخدام المضادات الحيوية وان كل استخدام غير ملائم يساهم في تطور البكتيريا المقاومة.وتأتي هذه المبادرة في إطار «الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات"، الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية سنويًا في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، بهدف زيادة الوعي وفهم مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات، من أجل إبطاء تفاقم هذه المشكلة من خلال برامج التدريب والتثقيف حول الممارسات السليمة في استخدامها.وتشارك تونس، على غرار بقية دول العالم، في إحياء فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة المضادات الميكروبات، الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار تحت شعار "صحة واحدة، خطوة واحدة: لنوقف مقاومة مضادات الميكروبات الآن" وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات والحد من انتشارها وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد والمسؤول لهذه الأدوية والمحافظة على فعاليتها وحماية لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.وتأسس التحالف لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، رسميًا سنة 2017، ويتمثل هدفه الرئيسي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في تونس، من خلال العمل على تدريب الأطباء والأطباء البيطريين والصيادلة على الاستخدام السليم لمضادات الميكروبات (الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات) وتوعية وتثقيف عامة الناس حول مقاومة مضادات الميكروبات وحول مقاربة «صحة واحدة، One Health» لمكافحتها.